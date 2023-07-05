Коммунальная авария произошла в Селенгинском районе
В селе Селендума Селенгинского района Бурятии произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина – выход из строя электроконтактного монометра, сообщает «Селенга-инфо».
- Ведутся работы силами компании «Импульс плюс». Закуплена новая запчасть, - говорится в сообщении.
По предварительному прогнозу ЖКХ района, коммунальную аварию устранят сегодня до 22 часов.
Жители села в Бурятии лишились холодной воды
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