05 июля

04 июля

Популярное

Жители села в Бурятии лишились холодной воды

Жители села в Бурятии лишились холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Коммунальная авария произошла в Селенгинском районе

В селе Селендума Селенгинского района Бурятии произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина – выход из строя электроконтактного монометра, сообщает «Селенга-инфо».

- Ведутся работы силами компании «Импульс плюс». Закуплена новая запчасть, - говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу ЖКХ района, коммунальную аварию устранят сегодня до 22 часов. 
отключение воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители села в Бурятии лишились холодной воды
Жители села в Бурятии лишились холодной воды
Общество, 05.07.2023
Коммунальная авария произошла в Селенгинском районе
В Улан-Удэ высаживают цветы в сквере имени Ленина
Общество, 05.07.2023
Затем здесь приведут в порядок живую изгородь
В Пензенской области простились с подполковником, служившим в Улан-Удэ
В Пензенской области простились с подполковником, служившим в Улан-Удэ
Общество, 05.07.2023
Евгений Агафонов служил в Воздушно-десантных войсках
В Улан-Удэ раздадут бездомных котят и щенков
В Улан-Удэ раздадут бездомных котят и щенков
Общество, 05.07.2023
В столице Бурятии состоится акция «День добра»
В Улан-Удэ растёт уровень воды в реках
В Улан-Удэ растёт уровень воды в реках
Общество, 05.07.2023
По прогнозу синоптиков, ситуация может ухудшиться
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились кривые зеркала
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились кривые зеркала
Общество, 05.07.2023
Посмеяться над забавным отражением могут все желающие
В Улан-Удэ починили надпись на здании МВД
В Улан-Удэ починили надпись на здании МВД
Общество, 05.07.2023
Совпадение или нет, но произошло это после снимка якутского блогера
Волонтёры помогают пассажирам в улан-удэнском аэропорту
Волонтёры помогают пассажирам в улан-удэнском аэропорту
Общество, 05.07.2023
Они консультируют гостей и жителей столицы по различным вопросам
В северной столице Бурятии возродят историю БАМа
В северной столице Бурятии возродят историю БАМа
Общество, 05.07.2023
Ещё один город Бурятии подал заявку на участие во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»
В Курумкане в Бурятии открыли новую современную школу
В Курумкане в Бурятии открыли новую современную школу
Общество, 05.07.2023
В прежней школе не было даже туалета
В Улан-Удэ возле Гостиных рядов на пять дней перекроют дорогу
В Улан-Удэ возле Гостиных рядов на пять дней перекроют дорогу
Общество, 05.07.2023
Также поменяется схема движения автобусов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^