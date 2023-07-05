Жители села в Бурятии лишились холодной воды

Коммунальная авария произошла в Селенгинском районе



В селе Селендума Селенгинского района Бурятии произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина – выход из строя электроконтактного монометра, сообщает «Селенга-инфо».



- Ведутся работы силами компании «Импульс плюс». Закуплена новая запчасть, - говорится в сообщении.



По предварительному прогнозу ЖКХ района, коммунальную аварию устранят сегодня до 22 часов.



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