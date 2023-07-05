В Улан-Удэ высаживают цветы в сквере имени Ленина

Затем здесь приведут в порядок живую изгородь



В сквере имени Ленина в улан-удэнском микрорайоне Загорск обустраивают цветочные клумбы. Сотрудники МБУ «Городское лесничество» высаживают разные однолетние и многолетние растения, сообщает комитет городского хозяйства.



– После окончания работ с цветочными насаждениями мы проведём стрижку живой изгороди, чтобы сквер в летнее время радовал горожан, – сказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.



Всего этим летом запланирована посадка цветов на площади более восьми тысяч квадратных метров, устройство газонов на площади 10 тысяч кв. м. Также будет проведена трёхкратная стрижка живой изгороди общей протяжённостью 132 км.

