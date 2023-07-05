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В Пензенской области простились с подполковником, служившим в Улан-Удэ

В Пензенской области простились с подполковником, служившим в Улан-Удэ
Общество, 
Евгений Агафонов служил в Воздушно-десантных войсках 

В конце июня в городе Кузнецк Пензенской области проводили в последний путь подполковника Агафонова Евгения Александровича. Он служил в Улан-Удэ, был заместителем командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по военно-политической работе.

Евгения Агафонова похоронили на Центральном кладбище города с воинскими почестями.

Свои соболезнования родным и близким выразил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Владимир Щекин. «Короткая, но яркая жизнь Евгения – пример тому, каким должен быть офицер для своих солдат, каким должен быть сын для своих родителей, каким должен быть отец для своих детей», - заявил он.

- Он снискал беспрекословный авторитет старших командиров и подчинённого личного состава. Евгений чтил и свято хранил с курсантских лет армейскую дружбу и гвардейские десантные традиции. Мы благодарны родителям за воспитание замечательного сына, всем близким, кто стоял рядом до последнего момента жизни Евгения. Мы разделяем боль утраты и переживаем вместе с вами. Воздушно-десантные войска потеряли одного из лучших своих офицеров. Командование, военный совет и весь личный состав воздушно-десантных войск с гордостью будет хранить светлую память об истинном патриоте своей Родины и настоящем десантнике Агафонове Евгении Алексеевиче. В соответствии с решением командующего Воздушно-десантными войсками Евгений представлен к высокой государственной награде, которая после издания указа президента будет передана в семью, - сказал исполняющий обязанности заместителя командующего воздушно-десантными войсками по военно-политической работе полковник Сергей Бойко.

Евгений Агафонов родился 12 января 1986 года в Кузнецке. Окончил местную школу №6 в 2003 году. Выпускник Рязанского гвардейского высшего Воздушно-десантного командного училища и Московской военной академии.

Занимал должность заместителя командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады по военно-политической работе. С апреля 2022 года - участник спецоперации.

За мужество и самоотверженность, проявленные в бою, подполковник в июле 2022 года был награждён орденом Мужества.

Отец четверых детей.
смерть

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