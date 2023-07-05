В Забайкальском крае Цугольский дацан отреставрируют почти за 300 млн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Деньги придут из федерального бюджета



Правительство России поручило министерству финансов и министерству культуры РФ выделить деньги на реставрацию Цугольского дацана в Забайкальском крае. Об этом 5 июля сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Осипов.



- Правительство страны поручило минфину и минкультуры России выделить средства из федерального бюджета на 2024-2026 годы. Для реставрации старейшего дацана потребуется 295,7 миллиона рублей, - написал губернатор.



В 2021 году один из старейших буддийских монастырей России – Цугольский дацан – отметил 220-летний юбилей. У дацана богатая история, имена цугольских высокопросвещенных йогинов известны буддистам мира.



История Цугольского дацана начинает свой отсчёт с 1801 года с установки первого дугана-юрты.



Цугольский дацан вошёл в число наиболее значительных монастырей Забайкалья. Он был не только религиозным центром, но и центром общественной и культурной жизни. Внутри монастыря обучали различным дисциплинам: основы буддизма, тибетский и монгольский языки, география, медицина, астрология, философия.



В Цугольском дацане был открыт первый в России факультет восточной медицины.



Дацан расположен в селе Цугол Могойтуйского района Агинского Бурятского округа.



