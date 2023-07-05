В Улан-Удэ почтут память лидера «КиШ»

Любители панк-рока соберутся на вечер памяти Михаила Горшенёва
В столице Бурятии поклонники группы «Король и шут» отдадут дань памяти её лидеру Михаилу Горшенёву. 19 июля в парке культуры и отдыха имени Жанаева состоится вечер памяти музыканта.
- В этот вечер поклонники группы «Король и шут» собираются вместе, вспоминая любимые песни, любимого и легендарного музыканта. Прошло ровно 10 лет, а память не угасает, появляются новые поколения, которые слушают и любят группу, не теряется любовь старых рокеров. И человек жив, пока живёт память о нём, пока живо его творчество и наследие, - сообщают организаторы.
В концерте примут участие «The Presto Band» и «Non Stop». Вход на мероприятие свободный.
Возрастное ограничение: 12+.
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