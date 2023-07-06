В Санкт-Петербурге ламы почтут духов местности

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

8 июля в местном дацане состоится Обоо тахигла



Ламы дацана «Гунзэчойнэй» решили сделать постоянным и открытым для посещения верующими-мирянами важный для всех жителей Санкт-Петербурга ритуал «Обоо тахилга». В нынешнем году такой обряд почитания, умиротворения и подношения духам - хозяевам местности состоится 8 июля на приводной территории храма. После его завершения горожан ждут соревнования по традиционной бурятской борьбе.



- Обряд «Обоо», проводимый в неэтнических буддийских регионах, в частности, в Санкт-Петербурге — на набережной реки Большая Невка, в силу территориальных особенностей неполностью можно назвать канонической практикой: изначально это побережье не представляет собой место обоо, а ламы приглашают туда сабдаков, во время службы совершается для них подношение, после чего духов провожают в их земные обители. Благодаря оказанному почтению, сабдаки берут под свою защиту и нашу местность, - сообщает пресс-служба дацана.



В качестве подношений от мирян можно принести на ритуал «Обоо тахилга» на выбор: чёрный чай, молоко, конфеты и любые другие сладости, печенье и выпечку, фрукты, маленький кусочек несолёного варёного мяса. Для подготовки к обряду, дабы не разгневать невидимых хозяев местности, участники в обязательном порядке должны воздержаться от употребления алкогольных напитков накануне и в день ритуала, перед ритуалом постараться не курить. В день проведения Обоо тахилга не нужно есть острую пищу и резкопахнущие продукты (лук, чеснок и другие), желательно не использовать парфюм. Важно соблюдать правило «чистоты» мыслей, намерений, тела (посещать ритуал женщинам в критические дни не рекомендуется).



По завершении ритуала состоится турнир по «Бухэ барилдаан». Отбор спортсменов-любителей и контрольное взвешивание, также регистрация заявок от участников будут производиться на месте состязаний. Весовые категории у взрослых: до 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг; у детей и юношей (2005 года рождения и младше): до 50 кг, свыше 50 кг.



В каждой категории будут выбраны лучшие борцы на три призовых места. К борьбе за абсолютное первенство допускаются по 3 лучших спортсмена из каждой взрослой весовой категории. За призовые места и за абсолютное первенство участникам будут вручены денежные презенты.



Возрастное ограничение: 6+.

