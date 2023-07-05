В Бурятии самбистов уравняют с представителями олимпийских видов спорта

Точнее, их премии



В Бурятии планируют приравнять размеры премий самбистов и их тренеров к премиям, которые получают спортсмены, выступающие в олимпийских видах спорта. Соответствующий проект закона поступил в Народный Хурал.



«За выдающиеся результаты и заслуги по виду спорта самбо предлагается приравнять размеры единовременных государственных спортивных премий по олимпийским видам спорта с видом спорта самбо для спортсменов, занявших призовые места, и их тренеров», - говорится в документе.



Также предлагается установить единовременные государственные премии спортсменам, занявшим призовые места на спартакиаде в индивидуальном и командном зачёте, и их тренерам на время действия отстранения россиян от международных турниров.



«Проектом предлагается распространить действие закона на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, так как I всероссийская спартакиада между субъектами РФ по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов прошла с 10 августа по 2 октября 2022 года. Республику Бурятию представляли 39 спортсменов и 16 тренеров в семи видах спорта, где нами были завоёваны 11 медалей (одна золотая, восемь серебряных, две бронзовые)», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



В случае принятия документа потребуются дополнительные расходы республиканского бюджета – более 6,5 млн рублей.



Вопрос рассмотрят осенью 2023 года, уже после выборов очередного созыва Народного Хурала.



Отметим, самбо не включен в программу Олимпиад. Однако в 2021 году самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета. ФИАС (Международная федерация самбо) официально вошла в олимпийскую семью.

