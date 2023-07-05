В Иркутске открыт памятник авиаконструкторам Милю и Камову

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Он был изготовлен в Улан-Удэ



5 июля в районе домов №40 и №46 на улице Ленина в Иркутске состоялась торжественная церемония открытия памятника авиаконструкторам Николаю Камову и Михаилу Милю. Решение об увековечении памяти выдающихся земляков принято в начале 2022 года.



Обелиск высотой 5 м и шириной 3,3 выполнили из бронзы и блоков из полированного гранита двух цветов. Его изготовили в Улан-Удэ. В нижней части конструкции размещена надпись: «Учившим летать металл». Основой композиции стал взлетающий вертолёт. Автором проекта выступил иркутский архитектор Сергей Демков. В ходе установки памятника выполнили благоустройство прилегающей территории.



В рамках мероприятия был запланирован пролёт двух вертолётов Ми-8. Жителей просили соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

