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В Иркутске открыт памятник авиаконструкторам Милю и Камову

В Иркутске открыт памятник авиаконструкторам Милю и Камову
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Он был изготовлен в Улан-Удэ

5 июля в районе домов №40 и №46 на улице Ленина в Иркутске состоялась торжественная церемония открытия памятника авиаконструкторам Николаю Камову и Михаилу Милю. Решение об увековечении памяти выдающихся земляков принято в начале 2022 года.

Обелиск высотой 5 м и шириной 3,3 выполнили из бронзы и блоков из полированного гранита двух цветов. Его изготовили в Улан-Удэ. В нижней части конструкции размещена надпись: «Учившим летать металл». Основой композиции стал взлетающий вертолёт. Автором проекта выступил иркутский архитектор Сергей Демков. В ходе установки памятника выполнили благоустройство прилегающей территории.

В рамках мероприятия был запланирован пролёт двух вертолётов Ми-8. Жителей просили соблюдать спокойствие, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск памятник

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