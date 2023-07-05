Соревнования посвящены памяти Феликса Завелинского
4 июля в Улан-Удэ состоялось открытие всероссийских соревнований по русским шашкам среди мужчин и женщин «Кубок Байкала». Участие в торжественной церемонии принял председатель городского совета Чимит Бальжинимаев. Он сам является кандидатом в мастера спорта по шашкам, сообщает пресс-служба УУГСД.
Всего в этом году участие в турнире принимает участие более 100 спортсменов из 12 регионов России, среди них 4 гроссмейстера и более 10 мастеров спорта. Соревнования проводятся в дисциплинах «русские шашки» и «русские шашки – молниеносная игра» в двух лигах:
- «Высшая лига» - допускаются гроссмейстеры, мастера спорта и КМС;
- «Первая лига» - допускаются спортсмены КМС, I, II и III разрядов.
Турнир посвящён памяти заслуженного тренера РБ Феликса Завелинского. Он приобщил к шашкам и воспитал более полутысячи ребят. Среди его воспитанников чемпионка России и вице-чемпионка мира Валентина Заяханова, серебряный призёр первенства Европы Чингис Убушеев, победительница первенства мира по русским шашкам Санжидма Халхаева и другие.
Напомним, что турнир будет проходить в столице Бурятии по 9 июля.
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В Улан-Удэ стартовал «Кубок Байкала» по русским шашкам
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