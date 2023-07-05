В Улан-Удэ раздадут бездомных котят и щенков

Общество, Фото: из архива организаторов

В столице Бурятии состоится акция «День добра»



В Улан-Удэ пройдёт благотворительная акция «День добра». 9 июля волонтёры будут раздавать котят и щенков, которых смогут забрать желающие.



Также бездомным животным можно будет помочь финансово, кормами (крупы, макароны, влажный и сухой корм кошкам и собакам), необходимыми вещами (лежанками для животных, впитывающими пелёнками, противогельминтными препараты, средствами от блох и клещей, клетками для кошек и щенков, игрушками для животных, ошейниками, поводками б/у, мисками, кастрюлями и пр.)



- «День добра» очень важен для наших подопечных пушистиков, благодаря помощи неравнодушных людей у животных бывает праздник - они очень ждут ваших подарков, - отметили организаторы акции.



Акция пройдёт в трёх точках города: у центрального входа в парк «Юбилейный», возле ТЦ Galaxy (со стороны «Титана»), рядом с магазином «Дружок» на улице Николая Петрова.



- Мы ждём вашей поддержки! Приходите! – приглашают волонтёры.





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