В столице Бурятии состоится акция «День добра»
В Улан-Удэ пройдёт благотворительная акция «День добра». 9 июля волонтёры будут раздавать котят и щенков, которых смогут забрать желающие.
Также бездомным животным можно будет помочь финансово, кормами (крупы, макароны, влажный и сухой корм кошкам и собакам), необходимыми вещами (лежанками для животных, впитывающими пелёнками, противогельминтными препараты, средствами от блох и клещей, клетками для кошек и щенков, игрушками для животных, ошейниками, поводками б/у, мисками, кастрюлями и пр.)
- «День добра» очень важен для наших подопечных пушистиков, благодаря помощи неравнодушных людей у животных бывает праздник - они очень ждут ваших подарков, - отметили организаторы акции.
Акция пройдёт в трёх точках города: у центрального входа в парк «Юбилейный», возле ТЦ Galaxy (со стороны «Титана»), рядом с магазином «Дружок» на улице Николая Петрова.
- Мы ждём вашей поддержки! Приходите! – приглашают волонтёры.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ раздадут бездомных котят и щенков
Общество, Фото:
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