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В Улан-Удэ раздадут бездомных котят и щенков

В Улан-Удэ раздадут бездомных котят и щенков
Общество,  Фото:из архива организаторов
В столице Бурятии состоится акция «День добра»

В Улан-Удэ пройдёт благотворительная акция «День добра». 9 июля волонтёры будут раздавать котят и щенков, которых смогут забрать желающие.

Также бездомным животным можно будет помочь финансово, кормами (крупы, макароны, влажный и сухой корм кошкам и собакам), необходимыми вещами (лежанками для животных, впитывающими пелёнками, противогельминтными препараты, средствами от блох и клещей, клетками для кошек и щенков, игрушками для животных, ошейниками, поводками б/у, мисками, кастрюлями и пр.)

- «День добра» очень важен для наших подопечных пушистиков, благодаря помощи неравнодушных людей у животных бывает праздник - они очень ждут ваших подарков, - отметили организаторы акции.

Акция пройдёт в трёх точках города: у центрального входа в парк «Юбилейный», возле ТЦ Galaxy (со стороны «Титана»), рядом с магазином «Дружок» на улице Николая Петрова.

- Мы ждём вашей поддержки! Приходите! – приглашают волонтёры.


Возрастное ограничение 0+
волонтеры домашние животные

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