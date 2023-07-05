По прогнозу синоптиков, ситуация может ухудшиться
В Бурятии ухудшается гидрологическая ситуация. Бурятский гидрометцентр сообщил, что в границах Улан-Удэ растёт уровень воды и в реке Селенга, и в реке Уда.
Уровень Селенги за сутки вырос на 7 сантиметров (сейчас 63 см). На реке Уда уровень воды составляет 113 см – плюс 4 сантиметра.
Вышла из берегов река Джида. В одноимённом селе в Джидинском районе наблюдается выход воды на пойму слоем 35 см; в селе Хамней – 7 см. Река Хамней накрыла Хамнейский мост слоем воды на 4 см.
Как сообщал «Байкал-Daily», также топит дороги в Курумканском районе. Там подтоплено несколько участков автодороги Улан-Удэ - Улюнхан - Новый Уоян. На месте дежурит техника для буксировки транспорта.
По прогнозу синоптиков, ситуация может ухудшиться.
- В ближайшие сутки на реках юго-западных, южных районов возможен подъём уровней с выходом воды на пойму, образование селевых потоков, - сообщили в гидрометцентре.
В Улан-Удэ растёт уровень воды в реках
Общество, Фото:
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