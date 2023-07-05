Очередные этапы проведут в Кабанском районе
С 8 по 9 июля в Бурятии пройдёт открытое первенство Кабанского района по спортивному ориентированию. Соревнования проведут в селе Сухая.
Первенство станет 7 и 8 этапом кубка республики. 8 июля состоятся соревнования по кроссу-выбору (7 этап кубка РБ). Старт будет дан в 15:00.
9 июля участники соревнуются в кросс классике с общего-старта (8 этап кубка). Начало соревнований запланировано на 11:00. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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В Бурятии продолжается кубок по ориентированию
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