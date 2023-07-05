В Улан-Удэ починили надпись на здании МВД

Как сообщал «Байкал-Daily», по Бурятии путешествует якутский топовый блогер Анастасия Груздева. На днях она сделала подробный разбор, сравнив свой город с Улан-Удэ.
В том числе во время прогулки по центру города она сфотографировала здание министерства внутренних дел, обратив внимание на упавшую букву «Т».
- Каких? Не твоих собачьих, сказали бы они, - пошутила путешественница.
Вчера Анастасия отдыхала на Байкале, а вечером уже вернулась в бурятскую столицу. Вновь проходя мимо здания МВД, она удивилась тому, что надпись восстановлена.
- Так. Ладно в Якутске, я понимаю, когда после моих сторис что-то исправлялось, но в Улан-Удэ-то откуда такое? – задалась вопросом Анастасия.
Возможно, это лишь случайное совпадение, но стоит отметить, что оно весьма забавное.
Сегодня блогер из Улан-Удэ отправляется в Монголию. О своём путешествии она подробно рассказывает подписчикам, которых уже насчитывается 52,8 тысячи.