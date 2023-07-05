В Улан-Удэ починили надпись на здании МВД







Возможно, это лишь случайное совпадение, но стоит отметить, что оно весьма забавное.



Сегодня блогер из Улан-Удэ отправляется в Монголию. О своём путешествии она подробно рассказывает подписчикам, которых уже насчитывается 52,8 тысячи.

