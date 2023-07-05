Клещи покусали более 2,3 тысяч жителей Бурятии

Среди них более 600 детей



В Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 2357 человек, из них 624 ребёнка. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ. Данные на 5 июля опубликовало управление Роспотребнадзора.



В регионе проведены противоклещевые обработки территорий мест массового отдыха, летних оздоровительных и образовательных организаций.



Также продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На сегодня привито более 101 тысячи человек, в том числе более 50 тысяч детей.



В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).

