Среди них более 600 детей
В Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 2357 человек, из них 624 ребёнка. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ. Данные на 5 июля опубликовало управление Роспотребнадзора.
В регионе проведены противоклещевые обработки территорий мест массового отдыха, летних оздоровительных и образовательных организаций.
Также продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. На сегодня привито более 101 тысячи человек, в том числе более 50 тысяч детей.
В случае нападения и присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику центральной районной больницы; жителям Улан-Удэ - в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).
Клещи покусали более 2,3 тысяч жителей Бурятии
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