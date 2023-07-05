Они консультируют гостей и жителей столицы по различным вопросам
Волонтёры АНО «Событие» начали работать в аэропорту Улан-Удэ в июне. В утренние часы они дежурят в аэровокзале, консультируя пассажиров, а при необходимости помогая им связаться с сотрудниками аэропорта.
- Волонтёры в аэропорту «Байкал» продолжают помогать нашим пассажирам. В этом месяце мы снова наградим одного из этих замечательных ребят! -сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев:
Аэропорт каждый месяц награждает лучших волонтёров подарками. В прошлый раз одним из них стала воздушная прогулка над Улан-Удэ.
Сейчас, в разгар турсезона, улан-удэнский аэропорт испытывает пиковые нагрузки.
Как сообщал «Байкал-Daily», аэропорт ставит почти ежедневно рекорды по количеству обслуженных пассажиров и рейсов. 2 июля он обслужил 3719 пассажиров.
Волонтёры помогают пассажирам в улан-удэнском аэропорту
Общество, Фото:
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