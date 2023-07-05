В северной столице Бурятии возродят историю БАМа

Ещё один город Бурятии подал заявку на участие во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Проект подразумевает собой благоустройство парка в Северобайкальске



Концепция, разработанная архитекторами, носит название «История БАМ». Согласно проекту, пространство вместит в себя много объектов, которые будут олицетворять историю строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали. Победа в данном конкурсе даёт возможность получить существенную финансовую поддержку и создать современную зону отдыха.



По проекту парк общей площадью 1,5 га объединит в себе 3 больших функциональных блока: музейную экспозиционную часть, культурное пространство и территорию с различными зонами отдыха. На территории планируют установить памятники, инсталляции и экспонаты, посвящённые строительству БАМ, сцену, а также разместить павильоны, летнюю террасу и обустроить зону отдыха рядом с городским домом культуры.



- Судьба почти каждого жителя Северобайкальска так или иначе связана со строительством Байкало-Амурской магистрали, это не только история города, но и история людей: строителей БАМ, их детей и внуков. В таком тематическом парке можно будет прогуляться по пути БАМа вдоль станций, углубиться в историю «стройки века» и вживую увидеть такие артефакты, как локомотив или путеукладчик, который когда-то действительно прокладывал железнодорожные пути, а теперь его могут разместить в качестве экспоната в музее под открытым небом, - рассказала руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.



Отметим, что в 2023 году идёт разработка мастер-плана Северобайкальска. Одной из его приоритетных задач является создания комфортных условий для жителей севера путём модернизации городской среды. Таким образом в Северобайкальске просто необходима реализация проекта по благоустройству парка «История БАМ».



