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В Курумкане в Бурятии открыли новую современную школу

В Курумкане в Бурятии открыли новую современную школу
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В прежней школе не было даже туалета

4 июля в селе Курумкан торжественно открыли новое здание Курумканской средней общеобразовательной школы №2. Это современная трёхэтажная школа общей площадью 6 тысяч квадратных метров.

1 сентября там начнут учиться более 400 детей, в том числе 139 младшеклассников, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Курумканцев поздравил глава республики Алексей Цыденов.

- Дорогие дети, уважаемые учителя и родители, всех хочу поздравить с этим знаменательным событием. В первую очередь, нужно сказать спасибо нашему президенту Владимиру Путину, всё, что мы делаем – это его решение и поддержка. А наша задача – правильно всё оформить, подготовить документы и правильно реализовать те возможности, которые нам даются. Хотелось бы отметить и главу района, его настойчивость и подход, когда он искал инвесторов, схемы строительства. Глава администрации муниципального образования держал строительство на контроле, присылал мне фото, писал об этапах. И общими усилиями всё получилось. Поздравляю детей с тем, что 1 сентября вы начнёте учиться в стенах новой школы. Но знания дают не стены, знания дают учителя. Дорогие учителя, желаю вам, чтобы в этой школе вам было комфортно, чтобы вы не думали о каких-то мелких бытовых неурядицах, а полностью отдавали свою душу и знания своим ученикам. Пусть у наших детей будет прямая, широкая дорога в мир, - пожелал на открытии школы Алексей Цыденов.


В школе 18 учебных кабинетов, рассчитанных на 25 учащихся. Мебель здесь расставлена с учётом проездов и разворотов колясок детей с ограниченными возможностями здоровья. Все учебные и вспомогательные помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью.

- Первых два класса моя дочь училась в старой школе. Это, конечно, небо и земля. Большой просторный спортзал с раздевалками, в старой школе детям приходилось переодеваться в классах. В прежней школе не было даже туалета, был на улице деревянный. Здесь есть всё, от функциональных помещений до современной оргтехники, - рассказал папа ученицы третьего класса Александр.

Вход в здание оборудован раздельными входными узлами: для младшей школы и для старшей школы, они имеют общее крыльцом с пандусом. В школе есть спортзал, просторная столовая на 162 посадочных места, которая позволит накормить всех детей и учителей за две перемены. В здании будет работать библиотека, оснащённая компьютерной техникой с подключением к интернету, местами для работы с каталогами и 18 читательскими местами.






школы

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