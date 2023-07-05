В Улан-Удэ возле Гостиных рядов на пять дней перекроют дорогу





В Улан-Удэ возле Гостиных рядов на пять дней – с 8 по 12 июля – перекроют дорогу по улице Кирова. Причина – капитальный ремонт тепловых сетей.Движение будет осуществляться в объезд закрытого для движения участка по улице Кирова через улицу Свободы – улицы Банзарова - далее по утверждённой схеме.В связи с перекрытием дороги изменится также схема движения общественного транспорта, сообщили в мэрии.Изменение схемы движения произойдёт на автобусных маршрутах частных и муниципальных перевозок №№ 2, 2А, 15, 27, 27 «Первое поле», 29, 33, 37, 37 «Дачный», 77, 80, 82, 95, 97, 97К.Для общественного транспорта на период проведения ремонтных работ определены два временных места остановки автобусов – они появятся на улице Банзарова.