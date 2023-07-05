Министр культуры Бурятии ответила критикам фестивалей и праздников

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Она объяснила, почему проводятся массовые праздники во время СВО



В эти выходные в Бурятии состоится «Ночь ёхора» (возрастное ограничение 0+) и спортивно-культурный праздник «Наадан Сурхарбан» (6+). Министр культуры республики Соелма Дагаева ответила на критику проведения этих массовых мероприятий.



В этом году мероприятия пройдут под лозунгом «Поддержим наших ребят!», подчеркнула глава минкультуры.



- Сейчас в социальных сетях публикуются разные мнения о целесообразности проведения культурных мероприятий в это непростое время. Знаете, у нас никогда не было сомнений на этот счёт – ёхор и Сурхарбаан – это наследие нашего народа, это наши традиции, наша культура, то, что сегодня с оружием в руках защищают и отстаивают наши земляки. Но мы спросили мнение у самих участников СВО. Они нам ответили так: «Если отменять наши традиции, отменять мероприятия, то тогда за что мы воюем? Мы вас поддерживаем, нам нужны эти мероприятия, для нас это очень важно!» – написала в своём телеграм-канале Соелма Дагаева.



Она уточнила, что каждом мероприятии будет организован сбор средств в фонд «Содействие».



- Каждый житель республики может внести посильную помощь нашим ребятам, - отметила Соелма Дагаева. - При входе в Этнографический музей на «Ночь Ехора» 7 июля или на Центральный стадион на Сурхарбан переведите 100 или 200 рублей в фонд «Содействие». Вместе, я уверена, мы сможем собрать внушительную помощь.



Кроме того, уточнила министр, участники мероприятий – спортсмены и финалистки конкурса красоты «Сурхарбанай Дангина» - приняли решение внести часть своих денежных призов в фонд «Содействие».





