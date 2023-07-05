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Министр культуры Бурятии ответила критикам фестивалей и праздников

Министр культуры Бурятии ответила критикам фестивалей и праздников
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Она объяснила, почему проводятся массовые праздники во время СВО

В эти выходные в Бурятии состоится «Ночь ёхора» (возрастное ограничение 0+) и спортивно-культурный праздник «Наадан Сурхарбан» (6+). Министр культуры республики Соелма Дагаева ответила на критику проведения этих массовых мероприятий.

В этом году мероприятия пройдут под лозунгом «Поддержим наших ребят!», подчеркнула глава минкультуры.

- Сейчас в социальных сетях публикуются разные мнения о целесообразности проведения культурных мероприятий в это непростое время. Знаете, у нас никогда не было сомнений на этот счёт – ёхор и Сурхарбаан – это наследие нашего народа, это наши традиции, наша культура, то, что сегодня с оружием в руках защищают и отстаивают наши земляки. Но мы спросили мнение у самих участников СВО. Они нам ответили так: «Если отменять наши традиции, отменять мероприятия, то тогда за что мы воюем? Мы вас поддерживаем, нам нужны эти мероприятия, для нас это очень важно!» – написала в своём телеграм-канале Соелма Дагаева.

Она уточнила, что каждом мероприятии будет организован сбор средств в фонд «Содействие».

- Каждый житель республики может внести посильную помощь нашим ребятам, - отметила Соелма Дагаева. - При входе в Этнографический музей на «Ночь Ехора» 7 июля или на Центральный стадион на Сурхарбан переведите 100 или 200 рублей в фонд «Содействие». Вместе, я уверена, мы сможем собрать внушительную помощь.

Кроме того, уточнила министр, участники мероприятий – спортсмены и финалистки конкурса красоты «Сурхарбанай Дангина» - приняли решение внести часть своих денежных призов в фонд «Содействие».


Сурхарбан минкульт

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