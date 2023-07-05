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В нацпарке Бурятии продлили режим ограничения

В нацпарке Бурятии продлили режим ограничения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Тункинском районе продолжает действовать запрет на пребывание граждан в лесах

В связи с установлением особого противопожарного режима в лесах Бурятии на территории всех выделов и кварталов лесных участков национального парка «Тункинский» в период с 1 июля по 21 июля запрещено пребывание граждан в лесах и въезда в лес транспортных средств, принадлежащим гражданам. Исключение составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение мест массового отдыха граждан, мест сбора дикоросов.

- Данная мера необходима в целях осуществления профилактических мероприятий по предотвращению возникновения природных пожаров. Определены места отдыха и сбора дикоросов в лесах, где возможно нахождение граждан, - сообщает пресс-служба нацпарка.

Напомним, что ранее режим ограничения в нацпарке действовал до 30 июня.
Тункинский район Бурятия национальный парк особый противопожарный режим

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