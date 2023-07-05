Жители Бурятии спасли котёнка, просидевшего на дереве двое суток

Хозяева животного поблагодарили неравнодушных мужчин



В Северобайкальске неравнодушные местные жители спасли котёнка, застрявшего на высоком дереве. По словам хозяев, их питомец сидел на высоте восьми метров двое суток.



- Попытки снять собственными силами оказались безрезультатными. На обращения в службы, которые могли бы помочь, последовали отказы. Я хочу выразить благодарность, кто принимал участие, за их добрые сердца, за то, что не отвернулись и не прошли мимо нашей проблемы. Нашли решение и время. У вас золотые сердца. Спасибо вам, - поблагодарили хозяева котёнка через группу «Северобайкальск-инфо».



