В Бурятии отпразднуют день рождения Далай-ламы XIV

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В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Музыка Бодхи», посвящённый дню рождения Его Святейшества Далай ламе XIV. 6 июля ему исполняется 88 лет.Концерт начнётся в 18:00 в ФСК. В программе - выступление артистов и творческих коллективов.В этом году организаторы фестиваля решили поднять статус до международного. Гостями и участниками в этом году станут артисты из Бурятии, Калмыкии, Тывы, стран Монголия и Индии.- Вот уже на протяжении 16 лет концерты-подношения Его Святейшеству стали одними из самых ярких, ожидаемых событий в культурной и духовной жизни Бурятии. Организатором бессменно выступает Буддийский центр «Зелёная Тара» под руководством Досточтимого Геше Джампа Тинлея, – сообщается в паблике фестиваля «Музыка Бодхи».