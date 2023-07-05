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В Бурятии отпразднуют день рождения Далай-ламы XIV

В Бурятии отпразднуют день рождения Далай-ламы XIV
Общество, 
Гостями и участниками праздничного концерта станут артисты из Бурятии, Калмыкии, Тывы, Монголии и Индии

В Улан-Удэ пройдёт фестиваль «Музыка Бодхи», посвящённый дню рождения Его Святейшества Далай ламе XIV. 6 июля ему исполняется 88 лет.

Концерт начнётся в 18:00 в ФСК. В программе - выступление артистов и творческих коллективов.

В этом году организаторы фестиваля решили поднять статус до международного. Гостями и участниками в этом году станут артисты из Бурятии, Калмыкии, Тывы, стран Монголия и Индии.

- Вот уже на протяжении 16 лет концерты-подношения Его Святейшеству стали одними из самых ярких, ожидаемых событий в культурной и духовной жизни Бурятии. Организатором бессменно выступает Буддийский центр «Зелёная Тара» под руководством Досточтимого Геше Джампа Тинлея, – сообщается в паблике фестиваля «Музыка Бодхи».


Возрастное ограничение 6+
буддизм Далай лама

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