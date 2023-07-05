05 июля

04 июля

Популярное

Команда Бурятии в тройке лидеров ЮФЛ

Команда Бурятии в тройке лидеров ЮФЛ
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
В случае победы их ждёт общероссийский финал

Команда спортивной школы №6 «Бурятия» по результатам второго тура юношеской футбольной лиги среди девочек вошла в тройку лидеров.

Первая игра для республики завершилась поражением футбольному клубу «Енисей» со счётом 1:2. Однако затем девочки одержали уверенную победу над «Красной звездой» из Омской области. Ещё две победы принесли матчи со спортивной школой из Сахалина и «Рассветом» из Красноярского края. Ровно таким же счётом, как и в первой игре, команда Бурятии уступила спортивной школе олимпийского резерва по футболу из Алтайского края.

В министерстве спорта РБ отмечают, что по итогам четырёх туров, две команды, набравшие наибольшее количество очков получат право участия в общероссийском финале. А пока до конца лета юных спортсменок республики ждут усиленные тренировки и ещё 7 матчей.

«ЮФЛ-девочки» – абсолютно новые всероссийские соревнования для девочек в возрасте до 14 лет. В первом сезоне заявлены 40 команд из 30 городов страны, и только 12 из них попадут в финальный этап.
Бурятия спорт футбол дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ ремонтируют Левобережный мост
В Улан-Удэ ремонтируют Левобережный мост
Общество, 05.07.2023
Работы должны быть завершены до конца сентября
В селе Агинского округа возвели необычный памятник
В селе Агинского округа возвели необычный памятник
Общество, 05.07.2023
Он носит название «Тропою Батора»
Выставка «Красивая страна Монголия» откроется в Улан-Удэ
Выставка «Красивая страна Монголия» откроется в Улан-Удэ
Общество, 05.07.2023
Там можно будет увидеть около 60 произведений живописи и графики
В нацпарке Бурятии продлили режим ограничения
В нацпарке Бурятии продлили режим ограничения
Общество, 05.07.2023
В Тункинском районе продолжает действовать запрет на пребывание граждан в лесах
На севере Бурятии отметили «Сурхарбаан»
На севере Бурятии отметили «Сурхарбаан»
Общество, 05.07.2023
Праздник прошёл в Баунтовском эвенкийском районе
В Бурятии Дангина Сурхарбаана получит серебряную корону
В Бурятии Дангина Сурхарбаана получит серебряную корону
Общество, 05.07.2023
В конкурсе участвуют 25 красавиц республики
В селе Бурятии провели митинг в честь 165-летия героя Японской войны
В селе Бурятии провели митинг в честь 165-летия героя Японской войны
Общество, 05.07.2023
Память о Василии Быкове увековечат в Еравнинском районе
В Улан-Удэ стартовал «Кубок Байкала» по русским шашкам
В Улан-Удэ стартовал «Кубок Байкала» по русским шашкам
Общество, 05.07.2023
Соревнования посвящены памяти Феликса Завелинского
Жителей Бурятии приглашают на экскурсии в Национальную библиотеку
Жителей Бурятии приглашают на экскурсии в Национальную библиотеку
Общество, 05.07.2023
Сотрудники проводят обзорные и тематические экскурсии
Жители Бурятии позвонили на горячую линию 122 более 37 тысяч раз
Жители Бурятии позвонили на горячую линию 122 более 37 тысяч раз
Общество, 05.07.2023
Горячая линия работает с сентября 2022 года
В Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
В Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
Общество, 05.07.2023
Мобильные группы проверят порядок содержания домашних собак
Жители села в Бурятии лишились холодной воды
Жители села в Бурятии лишились холодной воды
Общество, 05.07.2023
Коммунальная авария произошла в Селенгинском районе
В Улан-Удэ высаживают цветы в сквере имени Ленина
Общество, 05.07.2023
Затем здесь приведут в порядок живую изгородь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^