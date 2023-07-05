Команда Бурятии в тройке лидеров ЮФЛ

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В случае победы их ждёт общероссийский финал



Команда спортивной школы №6 «Бурятия» по результатам второго тура юношеской футбольной лиги среди девочек вошла в тройку лидеров.



Первая игра для республики завершилась поражением футбольному клубу «Енисей» со счётом 1:2. Однако затем девочки одержали уверенную победу над «Красной звездой» из Омской области. Ещё две победы принесли матчи со спортивной школой из Сахалина и «Рассветом» из Красноярского края. Ровно таким же счётом, как и в первой игре, команда Бурятии уступила спортивной школе олимпийского резерва по футболу из Алтайского края.



В министерстве спорта РБ отмечают, что по итогам четырёх туров, две команды, набравшие наибольшее количество очков получат право участия в общероссийском финале. А пока до конца лета юных спортсменок республики ждут усиленные тренировки и ещё 7 матчей.



«ЮФЛ-девочки» – абсолютно новые всероссийские соревнования для девочек в возрасте до 14 лет. В первом сезоне заявлены 40 команд из 30 городов страны, и только 12 из них попадут в финальный этап.

