05 июля

04 июля

Популярное

Росгвардейцы Бурятии совершили восхождение на пик Черского

Росгвардейцы Бурятии совершили восхождение на пик Черского
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В восхождении приняли участие более 70 человек

Ежегодная Альпиниада «Байкальский спецназ-2023», посвящённая памяти бойцов подразделений и разведки, погибших при исполнении воинского долга, прошла в Иркутской области.

В течение трёх дней более 70 участников из различных силовых структур и ведомств, в том числе сотрудники сил специального назначения и военнослужащие территориального управления Росгвардии по Бурятии, поднялись на пик имени Черского.

В состав сводного отряда вошли представители спецподразделений Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской, Свердловской областей, Красноярского и Алтайского краёв, республик Бурятия и Башкирия, Москвы и команда ветеранов из Иркутской области.




Перед восхождением в Слюдянке участники возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». По традиции глава города вручил представителям всех спецподразделений байкальские пироги.

В этом году погодные условия выдались особенно трудными, покорять вершину приходилось в условиях ограниченной видимости из-за сильных дождей и густого тумана. Спецназовцы поднялись на пик Черского, где находится мемориал бойцам спецназа, погибшим при исполнении воинского долга. Там собравшиеся почтили память своих коллег минутой молчания, возложили памятную гирлянду и развернули флаг Росгвардии. Салютная группа сводного отряда произвела троекратный залп.
- Мы принесли с собой портрет нашего боевого товарища, сотрудника ОМОН, погибшего в ходе специальной военной операции. Он всегда участвовал в этом восхождении, мы помним о нем и гордимся, – рассказал сотрудник ОМОН «Кречет» старший лейтенант полиции Булат У.

Альпиниада России «Байкальский спецназ» ведёт свою историю с 2005 года, и с каждым годом количество её участников неуклонно растёт.

Пик Черского – высшая точка Комаринского хребта в Хамар-Дабане, названа в честь известного исследователя Сибири Ивана Дементьевича Черского.



Росгвардия восхождение пик Черского

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отпразднуют день рождения Далай-ламы XIV
В Бурятии отпразднуют день рождения Далай-ламы XIV
Общество, 05.07.2023
Гостями и участниками праздничного концерта станут артисты из Бурятии, Калмыкии, Тывы, Монголии и Индии
Лесной спецназ Бурятии поможет тушить пожары в Якутии
Лесной спецназ Бурятии поможет тушить пожары в Якутии
Общество, 05.07.2023
Главе Бурятии пришло письмо от руководства Якутии с просьбой о помощи
Росгвардейцы Бурятии совершили восхождение на пик Черского
Росгвардейцы Бурятии совершили восхождение на пик Черского
Общество, 05.07.2023
В восхождении приняли участие более 70 человек
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл Сурхарбан
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл Сурхарбан
Общество, 05.07.2023
Осуждённые соревновались в том числе в бурятской борьбе
Пассажирский самолёт не смог вовремя вылететь из Улан-Удэ на Ольхон
Пассажирский самолёт не смог вовремя вылететь из Улан-Удэ на Ольхон
Общество, 05.07.2023
По предварительным данным, произошёл сбой навигационной системы
В Кабанском районе Бурятии развернётся «Чертовкинская ярмарка»
В Кабанском районе Бурятии развернётся «Чертовкинская ярмарка»
Общество, 05.07.2023
Посетителей ждут «Твороговский топор» и «Ярмарочный разгуляй»
В Бурятии определили чемпионов по автокроссу
В Бурятии определили чемпионов по автокроссу
Общество, 05.07.2023
Соревнования прошли в Кабанском районе
В Баргузинском районе Бурятии освятили Ступу Совершенной Победы
В Баргузинском районе Бурятии освятили Ступу Совершенной Победы
Общество, 05.07.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
В Улан-Удэ временами дождь
В Улан-Удэ временами дождь
Общество, 05.07.2023
Воздух прогреется до +20
По побережью Байкала пробегут «чистый» марафон
По побережью Байкала пробегут «чистый» марафон
Общество, 04.07.2023
Впервые в программу соревнований войдёт эстафета
В Бурятии прошёл второй этап чемпионата по мотокроссу
В Бурятии прошёл второй этап чемпионата по мотокроссу
Общество, 04.07.2023
В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Забайкалья и Иркутской области
В Улан-Удэ вновь покажут «Байкальские легенды»
В Улан-Удэ вновь покажут «Байкальские легенды»
Общество, 04.07.2023
Объявлены итоги лаборатории молодых хореографов
В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на 6 недель
В Улан-Удэ бассейн ФСК закроют на 6 недель
Общество, 04.07.2023
В нём проведут летние профилактические работы
В Агинском округе стартует чемпионат России по стрельбе из лука
В Агинском округе стартует чемпионат России по стрельбе из лука
Общество, 04.07.2023
Победителей наградят кубками и денежным поощрением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^