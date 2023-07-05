Росгвардейцы Бурятии совершили восхождение на пик Черского













Перед восхождением в Слюдянке участники возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». По традиции глава города вручил представителям всех спецподразделений байкальские пироги.



В этом году погодные условия выдались особенно трудными, покорять вершину приходилось в условиях ограниченной видимости из-за сильных дождей и густого тумана. Спецназовцы поднялись на пик Черского, где находится мемориал бойцам спецназа, погибшим при исполнении воинского долга. Там собравшиеся почтили память своих коллег минутой молчания, возложили памятную гирлянду и развернули флаг Росгвардии. Салютная группа сводного отряда произвела троекратный залп.

- Мы принесли с собой портрет нашего боевого товарища, сотрудника ОМОН, погибшего в ходе специальной военной операции. Он всегда участвовал в этом восхождении, мы помним о нем и гордимся, – рассказал сотрудник ОМОН «Кречет» старший лейтенант полиции Булат У.



Альпиниада России «Байкальский спецназ» ведёт свою историю с 2005 года, и с каждым годом количество её участников неуклонно растёт.



Пик Черского – высшая точка Комаринского хребта в Хамар-Дабане, названа в честь известного исследователя Сибири Ивана Дементьевича Черского.















Ежегодная Альпиниада «Байкальский спецназ-2023», посвящённая памяти бойцов подразделений и разведки, погибших при исполнении воинского долга, прошла в Иркутской области.В течение трёх дней более 70 участников из различных силовых структур и ведомств, в том числе сотрудники сил специального назначения и военнослужащие территориального управления Росгвардии по Бурятии, поднялись на пик имени Черского.В состав сводного отряда вошли представители спецподразделений Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской, Свердловской областей, Красноярского и Алтайского краёв, республик Бурятия и Башкирия, Москвы и команда ветеранов из Иркутской области.