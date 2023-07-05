Лесной спецназ Бурятии поможет тушить пожары в Якутии

За прошедшие сутки лесных пожаров в Бурятии не обнаружено, нет их и на утро 5 июля.
Между тем, в Якутии сохраняется сложная лесопожарная обстановка. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 4 июля, там действовали 98 лесных пожаров на площади более 77 тысяч га. На всей территории республики введён режим чрезвычайной ситуации.
На помощь в Якутию вылетел лесной спецназ Бурятии – 20 специалистов Багдаринского, Бичурского, Сосново-Озёрского и Улан-Удэнского авиаотделений.
- Главе Бурятии пришло письмо от руководства Якутии с просьбой о помощи в стабилизации лесопожарной обстановки. Руководство республики не могли отказать соседям, и сегодня мы направили 20 специалистов в Якутию для борьбы со сложными лесными пожарами, - сообщил руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.
Ещё 48 сотрудников из Бурятии тушат сложные возгорания в Магаданской области, а в 20 – в Хабаровском крае.