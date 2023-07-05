Иркутск примет всероссийский сельскохозяйственный форум

Его проведут для фермеров ДФО и СФО



С 11 по 12 июля в Иркутске состоится всероссийский форум содействия деятельности предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и комплексному развитию сельских территорий для представителей субъектов Сибирского и Дальневосточного федерального округов. В мероприятии, организуемом Минсельхозом России, планируется участие представителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов из числа органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации, фермерских хозяйств и кооперативов.



В рамках деловой программы пройдут пленарные сессии, панельные дискуссии и круглые столы, а также демонстрация лучших практик и обмен опытом в части комплексного развития территорий, трансформация подходов к оказанию государственной поддержки на развитие сельских территорий, малого агробизнеса, сельскохозяйственной кооперации и агротуризма.



Центральным событием станет пленарное заседание под председательством первого заместителя министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Одним из мероприятий, которое пройдёт в рамках данного события, станет планерное заседание для фермеров Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по вопросу содействия развитию предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса России при участии председателя ассоциации «Народный фермер» и члена общественной палаты Российской Федерации Олега Сироты.



В рамках деловой программы для гостей форума запланировано проведение следующих мероприятий:

- по комплексному развитию территорий (Круглый стол «Мониторинг реализации государственной программы Комплексное развитие сельских территорий»;

Круглый стол «Методологические подходы к формированию планов долгосрочного социально-экономического развития сельских агломераций»);

- по развитию малых форм хозяйствования (Круглый стол «Поддержка и развитие предпринимательства на сельских территориях»; Круглый стол «Роль общественных объединений в развитии сельскохозяйственной отрасли; Круглый стол «Развитие малых форм хозяйствования в АПК»).



Возрастное ограничение: 18+.

