По предварительным данным, произошёл сбой навигационной системы
Во вторник, 4 июля, в аэропорту столицы Бурятии произошла задержка рейса Улан-Удэ – Хужир. Был задержан вылет самолёта L-410 авиакомпании «СиЛА».
По предварительным данным, это произошло по причине технической неисправности, а именно сбоя навигационной системы.
- На борту находились 15 пассажиров. Они доставлены в пункт назначения резервным судном, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Бурятская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.
Пассажирский самолёт не смог вовремя вылететь из Улан-Удэ на Ольхон
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