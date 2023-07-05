Пассажирский самолёт не смог вовремя вылететь из Улан-Удэ на Ольхон

По предварительным данным, произошёл сбой навигационной системы



Во вторник, 4 июля, в аэропорту столицы Бурятии произошла задержка рейса Улан-Удэ – Хужир. Был задержан вылет самолёта L-410 авиакомпании «СиЛА».



По предварительным данным, это произошло по причине технической неисправности, а именно сбоя навигационной системы.



- На борту находились 15 пассажиров. Они доставлены в пункт назначения резервным судном, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Бурятская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

