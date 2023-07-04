В Бурятии капитально отремонтируют минимум 145 школ

Их заявки получили положительное заключение от Госэкспертизы



Госэкспертиза Бурятии рассматривает сметную документацию на ремонт школ на 2024-2026 годы. Всего было получено 230 заявок, из них уже одобрено 145. Работа по проверке продолжается, сообщили в Госэкспертизе.



Беспрецедентную по масштабу программу капитального ремонта школ в республике начали с 2022 года.



Программа капитального ремонта школ на 94% финансируется из федерального бюджета. В 2022 году на эти цели было направлено 1,85 миллиарда рублей, в 2023-м – 1,1 миллиарда рублей.



В программе участвуют школы всех районов республики и Улан-Удэ. Планируются ремонты как школьных зданий, так и отдельно стоящих зданий спортзалов, пищеблоков, учебных мастерских.



