В Бурятии сняли на видео одуванчиковый перекус бурундука









Однако эти зверьки питаются не только растительной пищей.



- Они также охотно поедают насекомых, моллюсков, лягушек, ящериц, мелких птиц и их яйца и даже мышевидных грызунов. В общем, не теряйте бдительность рядом с бурундуками: кто знает, на что ещё способны эти маленькие полосатые пушистики? – пошутили сотрудники учреждения.



В Баргузинском заповеднике в Бурятии на видео сняли азиатского бурундука, который устроил себе перекус одуванчиками.- Этот известный «вегетарианец» целыми днями может жевать семена деревьев, почки, цветы, ягоды, грибы, семена диких трав и кустарников. В Баргузинском заповеднике сейчас сезон одуванчиков, так что местные бурундуки в своём меню делают акцент на эти яркие и сочные цветы, - рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».