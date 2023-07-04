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В Бурятии сняли на видео одуванчиковый перекус бурундука

В Бурятии сняли на видео одуванчиковый перекус бурундука
Общество, 
Также азиатские бурундуки питаются насекомыми и даже лягушками

В Баргузинском заповеднике в Бурятии на видео сняли азиатского бурундука, который устроил себе перекус одуванчиками.

- Этот известный «вегетарианец» целыми днями может жевать семена деревьев, почки, цветы, ягоды, грибы, семена диких трав и кустарников. В Баргузинском заповеднике сейчас сезон одуванчиков, так что местные бурундуки в своём меню делают акцент на эти яркие и сочные цветы, - рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Однако эти зверьки питаются не только растительной пищей.

- Они также охотно поедают насекомых, моллюсков, лягушек, ящериц, мелких птиц и их яйца и даже мышевидных грызунов. В общем, не теряйте бдительность рядом с бурундуками: кто знает, на что ещё способны эти маленькие полосатые пушистики? – пошутили сотрудники учреждения. 
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