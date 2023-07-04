МВД сообщило, как будет забирать права на вождение за неявку в военкомат

В течение суток информация будет поступать в федеральную информационную систему Госавтоинспекции
МВД России утвердило порядок ограничения права управления транспортным средством за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.
«При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», - сказано в документе.
В течение суток информация об ограничении права на управление транспортным средством из МВД поступает в федеральную информационную систему Госавтоинспекции.
«При поступлении сформированного в реестре воинского учета решения об отмене временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами ограничение такого права в отношении физического лица снимаются», - говорится в приказе.
Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учёта. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит некоторые ограничения для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат спустя 20 дней со дня вручения повестки.
Среди них – запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, запрет на регистрацию ТС и недвижимости, ограничение права на управление ТС, отказ в выдаче кредита.
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