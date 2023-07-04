В Бурятии определили победителя игры «Казачий сполох»

Лучшей стала команда средней школы №52



В Бурятии определили победителей регионального этапа всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» (6+). Соревнования прошли с 30 июня по 2 июля.



- Каждый год более 500 детей республики принимают участие в муниципальных, районных и региональном этапах военно-спортивной игры «Казачий сполох». Эта игра сохраняет в себе культурно-исторические традиций казачества, - рассказали в министерстве образования Бурятии.



В этом году игра состояла из следующих этапов: полоса разведчика, исторический квест, конкурс казачьей песни «У походного костра, строевая подготовка, визитная карточка, казачий триатлон, мини-футбол, разборка-сборка автомата АК-74.



В региональном этапе приняли участие пять команд (55 детей) из районов республики и Улан-Удэ. Это ученики средней школы № 52 Улан-Удэ, Новоселенгинской казачьей школы-интерната, Кабанской средней школы, Новозаганской средней школы Мухоршибирского района и учащиеся МБОУ «Желтуринская станица» Джидинского района.



- Одними из самых сложных и решающих нам показались этапы «Строевая подготовка» и «Мини-футбол». Здесь от нас потребовалось показать командный дух, уметь не только отвечать за себя, но и чувствовать своих напарников, уметь владеть мячом, показать себя, строевую выправку, строевые приемы, уметь петь хором походные песни, и этап интеллектуальной игры «Исторический квест». Здесь без знаний в разных областях – и истории государства, и истории казачества, культурных традиций Забайкалья, победить было невозможно, - рассказал один из участников игры Артем.



Победителем регионального этапа всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» стала команда средней школы №52.



Команда-победитель получит право представлять Бурятию и Забайкальское войсковое казачье общество на всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох» осенью 2023 года.

