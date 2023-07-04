04 июля

03 июля

Популярное

В Бурятии определили победителя игры «Казачий сполох»

В Бурятии определили победителя игры «Казачий сполох»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лучшей стала команда средней школы №52

В Бурятии определили победителей регионального этапа всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» (6+). Соревнования прошли с 30 июня по 2 июля.

- Каждый год более 500 детей республики принимают участие в муниципальных, районных и региональном этапах военно-спортивной игры «Казачий сполох». Эта игра сохраняет в себе культурно-исторические традиций казачества, - рассказали в министерстве образования Бурятии.

В этом году игра состояла из следующих этапов: полоса разведчика, исторический квест, конкурс казачьей песни «У походного костра, строевая подготовка, визитная карточка, казачий триатлон, мини-футбол, разборка-сборка автомата АК-74.

В региональном этапе приняли участие пять команд (55 детей) из районов республики и Улан-Удэ. Это ученики средней школы № 52 Улан-Удэ, Новоселенгинской казачьей школы-интерната, Кабанской средней школы, Новозаганской средней школы Мухоршибирского района и учащиеся МБОУ «Желтуринская станица» Джидинского района.

- Одними из самых сложных и решающих нам показались этапы «Строевая подготовка» и «Мини-футбол». Здесь от нас потребовалось показать командный дух, уметь не только отвечать за себя, но и чувствовать своих напарников, уметь владеть мячом, показать себя, строевую выправку, строевые приемы, уметь петь хором походные песни, и этап интеллектуальной игры «Исторический квест». Здесь без знаний в разных областях – и истории государства, и истории казачества, культурных традиций Забайкалья, победить было невозможно, - рассказал один из участников игры Артем.

Победителем регионального этапа всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» стала команда средней школы №52.

Команда-победитель получит право представлять Бурятию и Забайкальское войсковое казачье общество на всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох» осенью 2023 года.  
казаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

У оседлых дзеренов Забайкалья появилось потомство
У оседлых дзеренов Забайкалья появилось потомство
Общество, 04.07.2023
В крае формируется постоянный «родильный дом» для копытных
На севере Бурятии ремонт региональной дороги могут завершить в этом году
На севере Бурятии ремонт региональной дороги могут завершить в этом году
Общество, 04.07.2023
Она располагается между улусами Улюн, Улюкчикан и Ярикта
В Бурятии проходит «Байкальский Аргиш»
В Бурятии проходит «Байкальский Аргиш»
Общество, 04.07.2023
Эвенки республики встретили участников фестиваля «Манящие миры»
В Улан-Удэ закрыто движение по Свердлова
В Улан-Удэ закрыто движение по Свердлова
Общество, 04.07.2023
На участке идёт капремонт тепловых сетей
В Улан-Удэ прибудут участники мотопробега Владивосток – Выборг
В Улан-Удэ прибудут участники мотопробега Владивосток – Выборг
Общество, 04.07.2023
Завтра утром колонна двинется в следующий пункт назначения – Байкальск
В Тункинском нацпарке в Бурятии расплодились медведи
В Тункинском нацпарке в Бурятии расплодились медведи
Общество, 04.07.2023
За последние лет пять их число выросло вдвое
В Бурятии у жителей посёлка посреди ночи пропадает мобильная связь
В Бурятии у жителей посёлка посреди ночи пропадает мобильная связь
Общество, 04.07.2023
Жители жалуются на такое неудобство почти две недели
В Бурятии отдыхающие паркуют автомобили едва ли не в реках
В Бурятии отдыхающие паркуют автомобили едва ли не в реках
Общество, 04.07.2023
«Разве так можно?» - вопрошают местные жители
В Бурятии жители райцентра жалуются на «ужасные выбоины»
В Бурятии жители райцентра жалуются на «ужасные выбоины»
Общество, 04.07.2023
«Невозможно ехать», - сетуют сельчане
В Бурятии появится ещё один новый фельдшерско-акушерский пункт
В Бурятии появится ещё один новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество, 04.07.2023
На строительство и оборудование выделено более 10 млн рублей
Намсарай Намсараев получил ранение в бою
Намсарай Намсараев получил ранение в бою
Общество, 04.07.2023
«Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял»
В Иволгинском дацане сменили нумерацию домов лам
В Иволгинском дацане сменили нумерацию домов лам
Общество, 04.07.2023
Об этом стало известно накануне
В Улан-Удэ появилась улица Чудесная
В Улан-Удэ появилась улица Чудесная
Общество, 04.07.2023
Название предложили сами жители
В Кабанском районе Бурятии более 50 семей получили дальневосточный маткапитал
В Кабанском районе Бурятии более 50 семей получили дальневосточный маткапитал
Общество, 04.07.2023
Эта мера господдержки предоставляется без учёта доходов семьи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^