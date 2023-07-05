Воздух прогреется до +20
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 5 июля в республике: облачно, дожди, местами сильные, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 17 м/с. Температура днём +15,+20, местами +22,+27.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +18,+20.
В Улан-Удэ временами дождь
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