Жители жалуются на такое неудобство почти две недели
В Бурятии жители посёлка Таловка пожаловались на плохую мобильную связь. По их словам, с наступлением ночи и до раннего утра связь полностью не работает. Об этом они рассказали в группе «Прибайкалье-инфо»:
«Уже на протяжении двух недель связи нет с 11 часов вечера и до 9 утра. Звонили оператору нам ответили, что вся проблема в вашем телефоне, но ведь это у всех не работает связь, а не у одного человека. Перерасчёт они нам не делают ссылаясь, что у них связь работает бесперебойно»,
«Что с интернетом происходит? Почему его нет после 22 часов? Уже недели две, если не больше. И вообще плохая скорость стала? Может я что-то пропустила?».
В минтрансе Бурятии прокомментировали ситуацию. Оказалось, что проблема кроется в электроснабжении базовой станции коммуникационной компании.
- На данный момент существует проблема с электроснабжением базовой станции, установленной в Таловке. Менеджментом компании решается вопрос о переносе станции в другое место, - пояснили в ведомстве.
В Бурятии у жителей посёлка посреди ночи пропадает мобильная связь
Общество, Фото:
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