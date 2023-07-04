04 июля

03 июля

Популярное

В Бурятии у жителей посёлка посреди ночи пропадает мобильная связь

В Бурятии у жителей посёлка посреди ночи пропадает мобильная связь
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители жалуются на такое неудобство почти две недели

В Бурятии жители посёлка Таловка пожаловались на плохую мобильную связь. По их словам, с наступлением ночи и до раннего утра связь полностью не работает. Об этом они рассказали в группе «Прибайкалье-инфо»:

«Уже на протяжении двух недель связи нет с 11 часов вечера и до 9 утра. Звонили оператору нам ответили, что вся проблема в вашем телефоне, но ведь это у всех не работает связь, а не у одного человека. Перерасчёт они нам не делают ссылаясь, что у них связь работает бесперебойно»,

«Что с интернетом происходит? Почему его нет после 22 часов? Уже недели две, если не больше. И вообще плохая скорость стала? Может я что-то пропустила?».

В минтрансе Бурятии прокомментировали ситуацию. Оказалось, что проблема кроется в электроснабжении базовой станции коммуникационной компании.

- На данный момент существует проблема с электроснабжением базовой станции, установленной в Таловке. Менеджментом компании решается вопрос о переносе станции в другое место, - пояснили в ведомстве. 
сотовая связь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ закрыто движение по Свердлова
В Улан-Удэ закрыто движение по Свердлова
Общество, 04.07.2023
На участке идёт капремонт тепловых сетей
В Улан-Удэ прибудут участники мотопробега Владивосток – Выборг
В Улан-Удэ прибудут участники мотопробега Владивосток – Выборг
Общество, 04.07.2023
Завтра утром колонна двинется в следующий пункт назначения – Байкальск
В Бурятии отдыхающие паркуют автомобили едва ли не в реках
В Бурятии отдыхающие паркуют автомобили едва ли не в реках
Общество, 04.07.2023
«Разве так можно?» - вопрошают местные жители
В Бурятии жители райцентра жалуются на «ужасные выбоины»
В Бурятии жители райцентра жалуются на «ужасные выбоины»
Общество, 04.07.2023
«Невозможно ехать», - сетуют сельчане
В Бурятии появится ещё один новый фельдшерско-акушерский пункт
В Бурятии появится ещё один новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество, 04.07.2023
На строительство и оборудование выделено более 10 млн рублей
Намсарай Намсараев получил ранение в бою
Намсарай Намсараев получил ранение в бою
Общество, 04.07.2023
«Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял»
В Иволгинском дацане сменили нумерацию домов лам
В Иволгинском дацане сменили нумерацию домов лам
Общество, 04.07.2023
Об этом стало известно накануне
В Улан-Удэ появилась улица Чудесная
В Улан-Удэ появилась улица Чудесная
Общество, 04.07.2023
Название предложили сами жители
В Кабанском районе Бурятии более 50 семей получили дальневосточный маткапитал
В Кабанском районе Бурятии более 50 семей получили дальневосточный маткапитал
Общество, 04.07.2023
Эта мера господдержки предоставляется без учёта доходов семьи
Блогер из Якутска сравнила свой город с Улан-Удэ
Блогер из Якутска сравнила свой город с Улан-Удэ
Общество, 04.07.2023
Известный якутский блогер Анастасия Груздева активно делится впечатлениями с подписчиками 
Масштабное благоустройство: Один из городов Бурятии изменится до неузнаваемости
Масштабное благоустройство: Один из городов Бурятии изменится до неузнаваемости
Общество, 04.07.2023
В Закаменске реализуют проект «Скрытое сокровище Бурятии»
Молодые сотрудники бурятского вуза пройдут стажировку в Монголии
Молодые сотрудники бурятского вуза пройдут стажировку в Монголии
Общество, 04.07.2023
Программу поездки обсудили накануне ректор ВСГУТУ и профессор монгольского университета Очирбат Баатарын
В Улан-Удэ 10 июля вновь отключат горячую воду
В Улан-Удэ 10 июля вновь отключат горячую воду
Общество, 04.07.2023
Горячей воды не будет полторы недели

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^