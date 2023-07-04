Улан-удэнцы смогут передавать данные за холодную воду через чат-бот

«Водоканал» запустил чат-бот в Telegram



4 июля МУП «Водоканал» запустил чат-бот в Telegram, с помощью которого улан-удэнцы смогут передавать показания приборов учёта, проверять состояние своего лицевого счета и получать необходимые справки по начислениям.



Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо иметь профиль в Telegram и знать номер лицевого счёта. Бот предприятия запомнит эти данные и в последующем их не придётся вводить каждый раз.



Установить приложение можно по ссылке @vdk03bot.



Пока приложение работает в тестовом режиме.

