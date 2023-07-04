«Водоканал» запустил чат-бот в Telegram
4 июля МУП «Водоканал» запустил чат-бот в Telegram, с помощью которого улан-удэнцы смогут передавать показания приборов учёта, проверять состояние своего лицевого счета и получать необходимые справки по начислениям.
Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо иметь профиль в Telegram и знать номер лицевого счёта. Бот предприятия запомнит эти данные и в последующем их не придётся вводить каждый раз.
Установить приложение можно по ссылке @vdk03bot.
Пока приложение работает в тестовом режиме.
Улан-удэнцы смогут передавать данные за холодную воду через чат-бот
Общество, Фото:
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