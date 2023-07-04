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В Бурятии отдыхающие паркуют автомобили едва ли не в реках

В Бурятии отдыхающие паркуют автомобили едва ли не в реках
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Разве так можно?» - вопрошают местные жители

Жители Еравнинского района Бурятии обеспокоены тем, что отдыхающие массово паркуют свои автомобили у самой реки. Такую картину сельчане наблюдали выходные. На какой реке произошёл инцидент, не уточняется.

- Разве так можно? – поинтересовались они в группе «Еравна-инфо. 24/7».

Ситуацию прокомментировали в Бурприроднадзоре. Здесь напомнили, что в границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

За нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение грозит штраф: для граждан в размере от 500 рублей до 1 тысячи; на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч; на юридических лиц - от 80 до 100 тысяч.

- Ширина водоохранной зоны составляет для рек, ручьёв, озёр от 50 до 200 метров, - отметили в ведомстве.

О подобных нарушениях природоохранного законодательства можно сообщать в Бурприроднадзор (с видео, фото) по тел.: 44-44-97 или на электронную почту [email protected]

река

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