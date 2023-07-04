В Бурятии жители райцентра жалуются на «ужасные выбоины»

Общество, Фото: из архива

«Невозможно ехать», - сетуют сельчане



Жители села Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии жалуются на выбоины на центральной улице Василенко. Проблему озвучили в местной группе «Еравна-инфо.24/7».



- Дорога вся в очень частых ужасных выбоинах. Почему не могут сделать нормальную дорогу? Невозможно ехать, одни ямы, - возмущаются сельчане.



Ситуацию прокомментировал председатель комитета по инфраструктуре Эдуард Цырендашиев. По его словам, потерпеть неудобства осталось недолго, поскольку ямочный ремонт планируется во второй половине июля.

