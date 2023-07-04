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В Бурятии жители райцентра жалуются на «ужасные выбоины»

В Бурятии жители райцентра жалуются на «ужасные выбоины»
Общество,  Фото:из архива
«Невозможно ехать», - сетуют сельчане

Жители села Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии жалуются на выбоины на центральной улице Василенко. Проблему озвучили в местной группе «Еравна-инфо.24/7».

- Дорога вся в очень частых ужасных выбоинах. Почему не могут сделать нормальную дорогу? Невозможно ехать, одни ямы, - возмущаются сельчане.

Ситуацию прокомментировал председатель комитета по инфраструктуре Эдуард Цырендашиев. По его словам, потерпеть неудобства осталось недолго, поскольку ямочный ремонт планируется во второй половине июля. 
дороги

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