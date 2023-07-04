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В Улан-Удэ прибудут участники мотопробега Владивосток – Выборг

В Улан-Удэ прибудут участники мотопробега Владивосток – Выборг
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкалья
Завтра утром колонна двинется в следующий пункт назначения – Байкальск

30 июня с острова Русский стартовал всероссийский патриотический мотопробег Владивосток – Выборг фестиваля «Baltic Rally». Маршрут мотопробега уже прошёл через Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и Читу.

Впереди участников ждёт путешествие до Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска, Кемерово, Новосибирска, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга. Пробег завершится торжественным прибытием в город Выборг на мотофестиваль «Baltic Rally» 20 июля. За три недели пути мотоциклисты преодолеют расстояние в 10 500 км.

В пробеге участвуют около ста мотоциклистов со всей России. Примечательно, что помимо основной линии, к мотопробегу присоединятся мотоциклисты из Сочи, Севастополя, Ростова-на-Дону, Воронежа, Астрахани, Мурманска, Карелии, а также из Республики Беларусь.

Прибытие колонны в Улан-Удэ ожидается ориентировочно вечером 4 июля.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия автопробег

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