В Улан-Удэ прибудут участники мотопробега Владивосток – Выборг

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкалья

Завтра утром колонна двинется в следующий пункт назначения – Байкальск



30 июня с острова Русский стартовал всероссийский патриотический мотопробег Владивосток – Выборг фестиваля «Baltic Rally». Маршрут мотопробега уже прошёл через Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и Читу.



Впереди участников ждёт путешествие до Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска, Кемерово, Новосибирска, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга. Пробег завершится торжественным прибытием в город Выборг на мотофестиваль «Baltic Rally» 20 июля. За три недели пути мотоциклисты преодолеют расстояние в 10 500 км.



В пробеге участвуют около ста мотоциклистов со всей России. Примечательно, что помимо основной линии, к мотопробегу присоединятся мотоциклисты из Сочи, Севастополя, Ростова-на-Дону, Воронежа, Астрахани, Мурманска, Карелии, а также из Республики Беларусь.



Прибытие колонны в Улан-Удэ ожидается ориентировочно вечером 4 июля.



Возрастное ограничение: 6+.

