Соревнования прошли в Кабанском районе
2 июля в селе Нюки Кабанского района Бурятии состоялся чемпионат республики по автомобильному кроссу. Кроме местных спортсменов, в нём приняли участие пилоты из соседних регионов.
- Яркие старты, зрелищные заезды, эффектная борьба пилотов и хорошая погода – всё это способствовало положительным эмоциям как у зрителей, так и у участников прошедшей гонки, - сообщают организаторы.
Победителями чемпионата стали:
Класс «Д2 классика»
1 место - Щербаков Сергей, стартовый номер 12, г. Улан-Удэ
2 место - Котовщиков Виктор, стартовый номер 11, г. Улан-Удэ
3 место - Толстоухов Александр, стартовый номер 10, г. Улан-Удэ
Класс «Супер 1600»
1 место - Заруднев Виктор, стартовый номер 67, г. Иркутск
2 место - Петрушин Василий, стартовый номер 13, г. Иркутск
3 место - Толстоухов Александр, стартовый номер 10, г. Улан-Удэ
Класс «Супер Авто»
1 место - Александров Александр, стартовый номер 77, г. Улан-Удэ
2 место - Бадмаев Дмитрий, стартовый номер 87, г. Улан-Удэ
3 место - Остроумов Сергей, стартовый номер 20, г. Иркутск
В Бурятии определили чемпионов по автокроссу
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