В Бурятии определили чемпионов по автокроссу

Соревнования прошли в Кабанском районе



2 июля в селе Нюки Кабанского района Бурятии состоялся чемпионат республики по автомобильному кроссу. Кроме местных спортсменов, в нём приняли участие пилоты из соседних регионов.



- Яркие старты, зрелищные заезды, эффектная борьба пилотов и хорошая погода – всё это способствовало положительным эмоциям как у зрителей, так и у участников прошедшей гонки, - сообщают организаторы.



Победителями чемпионата стали:



Класс «Д2 классика»

1 место - Щербаков Сергей, стартовый номер 12, г. Улан-Удэ

2 место - Котовщиков Виктор, стартовый номер 11, г. Улан-Удэ

3 место - Толстоухов Александр, стартовый номер 10, г. Улан-Удэ



Класс «Супер 1600»

1 место - Заруднев Виктор, стартовый номер 67, г. Иркутск

2 место - Петрушин Василий, стартовый номер 13, г. Иркутск

3 место - Толстоухов Александр, стартовый номер 10, г. Улан-Удэ



Класс «Супер Авто»

1 место - Александров Александр, стартовый номер 77, г. Улан-Удэ

2 место - Бадмаев Дмитрий, стартовый номер 87, г. Улан-Удэ

3 место - Остроумов Сергей, стартовый номер 20, г. Иркутск

