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В Бурятии появится ещё один новый фельдшерско-акушерский пункт

В Бурятии появится ещё один новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество, 
На строительство и оборудование выделено более 10 млн рублей

В улусе Утата Закаменского района готовят площадку для установки нового современного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Качественное медицинское обслуживание станет ближе ещё в одном населённом пункте Закаменского района, - написал он.

Улус Утата расположен в 97 км от районного центра, города Закаменск, это один из самых отдалённых населённых пунктов района. По данным на 2021 год, там проживало чуть более 400 жителей.

На установку модульного здания ФАП будет выделено 8 млн рублей, ещё более 2 млн направлено на закупку и поставку медицинского оборудования.

За последние пять лет в республике возведено 65 ФАПов, преимущественно – в отдалённых сёлах, уточнил Алексей Цыденов.

Фельдшерско-акушерские пункты строят в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

фельдшерско-акушерский пункт

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