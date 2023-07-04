По побережью Байкала пробегут «чистый» марафон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Впервые в программу соревнований войдёт эстафета



В Бурятии состоится IV международный легкоатлетический марафон «Чистый Байкал». 11 и 12 августа вдоль побережья священного озера любители лёгкой атлетики преодолеют четыре дистанции на выбор: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км.



- Впервые в марафон включена эстафета «Экиден». Это командное соревнование на марафонской дистанции, разделённое на шесть этапов среди мужчин и женщин, - рассказывает министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев. - Кроме того, организаторы марафона каждый год уделяют особое внимание экологической проблеме. И на этот раз, в первый день марафона будут проведены «круглый стол» о Байкале на чистоту, и экологическая акция с волонтёрами и участниками соревнований.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта республики, регистрация на участие в марафоне продолжается и доступна на сайте соревнований до 31 июля.



Программа марафона



12 августа

7:00 - Начало работы камер хранения

9:00 - Старт забегов на 42,2 км, 21,1 км, 10 км и эстафета «Экиден»

9:03 - Старт на дистанции 3 км

11:00-12:00 - Награждение победителей и призёров на дистанции 3 км

18:00-21:00 - Награждение победителей и призёров на дистанциях 42,2 км, 21,1км, 10 км и эстафеты «Экиден». Церемония закрытия



Кроме этого, автомобилистов предупреждают о том, что 12 августа с 8:00 до 15:00 будет временно ограничено движение автотранспортных средств на участке автомобильной дороги Улан-Удэ – Курумкан 216 км - 231 км по направлению в селу Курумкан.



Возрастное ограничение: 6+.

