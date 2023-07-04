Впервые в программу соревнований войдёт эстафета
В Бурятии состоится IV международный легкоатлетический марафон «Чистый Байкал». 11 и 12 августа вдоль побережья священного озера любители лёгкой атлетики преодолеют четыре дистанции на выбор: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км.
- Впервые в марафон включена эстафета «Экиден». Это командное соревнование на марафонской дистанции, разделённое на шесть этапов среди мужчин и женщин, - рассказывает министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев. - Кроме того, организаторы марафона каждый год уделяют особое внимание экологической проблеме. И на этот раз, в первый день марафона будут проведены «круглый стол» о Байкале на чистоту, и экологическая акция с волонтёрами и участниками соревнований.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта республики, регистрация на участие в марафоне продолжается и доступна на сайте соревнований до 31 июля.
Программа марафона
12 августа
7:00 - Начало работы камер хранения
9:00 - Старт забегов на 42,2 км, 21,1 км, 10 км и эстафета «Экиден»
9:03 - Старт на дистанции 3 км
11:00-12:00 - Награждение победителей и призёров на дистанции 3 км
18:00-21:00 - Награждение победителей и призёров на дистанциях 42,2 км, 21,1км, 10 км и эстафеты «Экиден». Церемония закрытия
Кроме этого, автомобилистов предупреждают о том, что 12 августа с 8:00 до 15:00 будет временно ограничено движение автотранспортных средств на участке автомобильной дороги Улан-Удэ – Курумкан 216 км - 231 км по направлению в селу Курумкан.
Возрастное ограничение: 6+.
По побережью Байкала пробегут «чистый» марафон
Общество, Фото:
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