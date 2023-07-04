В Улан-Удэ появилась улица Чудесная

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Название предложили сами жители



В Улан-Удэ улице присвоили название Чудесная. Она находится в ДНТ «Орбита» в Железнодорожном районе, недалеко от улицы Орбитальная.



Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр.



С заявлением о присвоении улице наименования Чудесная в комитет по архитектуре и градостроительству обратились сами жители ДНТ «Орбита».

