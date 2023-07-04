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В Улан-Удэ появилась улица Чудесная

В Улан-Удэ появилась улица Чудесная
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Название предложили сами жители

В Улан-Удэ улице присвоили название Чудесная. Она находится в ДНТ «Орбита» в Железнодорожном районе, недалеко от улицы Орбитальная.

Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр.

С заявлением о присвоении улице наименования Чудесная в комитет по архитектуре и градостроительству обратились сами жители ДНТ «Орбита».
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