Название предложили сами жители
В Улан-Удэ улице присвоили название Чудесная. Она находится в ДНТ «Орбита» в Железнодорожном районе, недалеко от улицы Орбитальная.
Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр.
С заявлением о присвоении улице наименования Чудесная в комитет по архитектуре и градостроительству обратились сами жители ДНТ «Орбита».
В Улан-Удэ появилась улица Чудесная
Общество, Фото:
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