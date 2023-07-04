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В Кабанском районе Бурятии более 50 семей получили дальневосточный маткапитал

В Кабанском районе Бурятии более 50 семей получили дальневосточный маткапитал
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Эта мера господдержки предоставляется без учёта доходов семьи

Только в Кабанском районе Бурятии с начала этого года 53 семьи получили региональный дальневосточный материнский капитал. Общая сумма выделенных средств – 10,8 млн рублей, сообщили в минсоцзащиты республики.

О том, как потратила средства, рассказала молодая мама двоих детей из Кабанска Анастасия:

- В связи с семейными обстоятельствами я воспитываю одна двоих детей. Старшему сыну Арсению четыре года, а маленькому всего три месяца. С рождением второго ребенка я оформила региональный материнский капитал, который реализовала в ипотеку на покупку квартиры. Я получила с пенсионного фонда материнский капитал в сумме почти 700 тысяч рублей, но и через отдел социальной защиты более 200 тысяч рублей региональный капитал. Вложили деньги в своё жилье.

Региональный маткапитал предоставляется в Бурятии с 2019 года в рамках национального проекта «Демография».

- Региональный материнский капитал на второго ребёнка выплачивается в регионах Дальнего Востока. По данным на 1 июня 2023 года, он предоставлен 678 семей республики на сумму свыше 144,5 млн рублей, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. – Размер маткапитала не может быть ниже 30% от федерального материнского капитала. В 2023 году государство в очередной раз проиндексировало размер на 8,4%. Сегодня его размер на второго ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, составляет порядка 232,7 тысяч рублей. При обращении в связи с рождением второго ребенка до 2020 года - 176 тысяч рублей. Главное - эта мера господдержки предоставляется без учёта доходов семьи.

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