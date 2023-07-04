В Бурятии прошёл второй этап чемпионата по мотокроссу

В соревнованиях также приняли участие спортсмены из Забайкалья и Иркутской области
1 июля в селе Нюки Кабанского района Бурятии состоялся второй этап чемпионата республики по мотокроссу. В нём приняло участие 52 спортсмена, в том числе и из соседних регионов.
- Незабываемые эмоции получили как спортсмены, так и зрители данного этапа соревнований. Каждый из участников показал своё мастерство на трассе в ходе напряженной борьбы. Заезды получились зрелищными. Интрига по лидерам соревнований тянулась до взмаха финишного флага, - сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.
По итогам соревнований призёрами этапа стали:
Класс «85 куб. см»
1 место - Миранков Вячеслав, стартовый номер 27, г. Ангарск, Иркутская область
2 место - Нестеров Арсений, стартовый номер 273, г. Ангарск, Иркутская область
3 место - Шутов Егор, стартовый номер 711, г. Ангарск, Иркутская область
Класс «Питбайк»
1 место - Гуляев Евгений, стартовый номер 9, с. Кабанск, Бурятия
2 место - Ржохин Михаил, стартовый номер 14, пгт. Селенгинск, Бурятия
3 место - Туманов Константин, стартовый номер 11, г. Улан-Удэ, Бурятия
Класс «Юниоры»
1 место – Дмитрий С., стартовый номер 37, г. Чита, Забайкальский край
2 место – Андрей С., стартовый номер 22, г. Ангарск, Иркутская область
3 место – Матвей Л., стартовый номер 88, г. Чита, Забайкальский край
Класс «Открытый»
1 место - Голушко Евгений, стартовый номер 274, г. Ангарск, Иркутская область
2 место - Гибанов Александр , стартовый номер 84, г. Краснокаменск, Забайкальский край
3 место - Лукомский Никита , стартовый номер 25, г. Улан-Удэ, Бурятия
Класс «Эндуро»
1 место - Шутов Борис, стартовый номер 1, г. Ангарск, Иркутская область
2 место - Бушанов Станислав, стартовый номер 125, г. Улан-Удэ, Бурятия
3 место - Щербаков Владимир, стартовый номер 44, г. Улан-Удэ, Бурятия
Класс «Ветераны»
1 место - Надин Сергей, стартовый номер 25, г. Чита, Забайкальский край
2 место - Степанов Виталий, стартовый номер 20, г. Кяхта, Бурятия
3 место - Протасов Александр, стартовый номер 24, г. Кяхта, Бурятия
Класс «Коляски»
1 место - Лобанов Константин, Лобанов Егор, стартовый номер 31, г. Улан-Удэ, Бурятия
2 место - Саркисян Андрей, Карташов Владимир, стартовый номер 747, с. Кабанск, Бурятия
3 место - Невзгодов Олег, Невзгодов Алексей, стартовый номер 51, с. Турунтаево, Бурятия
В Бурятии прошёл второй этап чемпионата по мотокроссу
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