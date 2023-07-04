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Масштабное благоустройство: Один из городов Бурятии изменится до неузнаваемости

Масштабное благоустройство: Один из городов Бурятии изменится до неузнаваемости
Общество,  Фото:центр компетенций по вопросам городской среды РБ
В Закаменске реализуют проект «Скрытое сокровище Бурятии»

В Закаменске стартовало благоустройство пешеходной зоны между улицами Ленина и Крупской. Сейчас рабочие выполнили демонтаж старых объектов, которые располагались на территории. Масштабный проект, стоимостью 70 миллионов, носит название «Скрытое сокровище Бурятии». Концепция одержала победу на всероссийском конкурсе, который проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Напомним, это не единственная победа города в данном конкурсе. В этом году также начнутся работы по обновлению центрального бульвара, на который будет затрачено 100 миллионов рублей. Таким образом, облик Закаменска изменится до неузнаваемости.



В прошлом году проект благоустройства пешеходной зоны между улицами Ленина и Крупской в Закаменске победил во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. На его реализацию городу было выделено 70 миллионов рублей. По проекту пространство разделят на три зоны: вольфрамовая, деревянная и рябиновая. Работы на объекте стартовали в июне этого года. На сегодняшний день выполнен демонтаж старого оборудования. На строительной площадке задействовано 10 рабочих и три единицы техники. В дальнейшем ресурсы будут увеличены. До конца этого года территория должна принять завершённый вид.

- Архитекторы при разработке проекта сохранили историю нашего города. Одну из зон решили сделать вольфрамовой, потому что город связан с добычей вольфрама. В этой зоне будет установлен арт-объект в форме кристалла. В деревянной зоне будет построен амфитеатр и также здесь разместят малые архитектурные формы из дерева – это лавочки, детские игровые зоны. А в рябиновой зоне будет проведено озеленение и высажены саженцы рябины, - рассказал глава города Закаменск Михаил Цыренов.

Кроме этого, в ближайшее время в Закаменске стартуют работы по благоустройству центрального бульвара по улице Ленина. Проект также одержал победу на всероссийском конкурсе. На реализацию идеи выделено 100 миллионов рублей.

- Общественное пространство разделят на четыре зоны. Первая – пешеходный бульвар, который разместит в себе зону отдыха и парковку. Вторая и третья зоны подразумевают обустройство площади рядом с домом культуры и администрацией. Там будут расположены малые архитектурные формы. И самая многофункциональная зона – четвёртая. Она вместит в себя сквер рядом с детской поликлиникой и игровую площадку. По желанию жителей основной упор в этой зоне будет сделан на освещение и озеленение, - отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.

А в 2021 году в городе была благоустроена улица Титова. Все эти проекты будут синхронизированы между собой, то есть выполнены в едином стиле. Благодаря масштабному преображению город Закаменск изменится до неузнаваемости.

Жилстройкомэнерго Закаменск благоустройство

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