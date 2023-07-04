Масштабное благоустройство: Один из городов Бурятии изменится до неузнаваемости

В Закаменске стартовало благоустройство пешеходной зоны между улицами Ленина и Крупской. Сейчас рабочие выполнили демонтаж старых объектов, которые располагались на территории. Масштабный проект, стоимостью 70 миллионов, носит название «Скрытое сокровище Бурятии». Концепция одержала победу на всероссийском конкурсе, который проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Напомним, это не единственная победа города в данном конкурсе. В этом году также начнутся работы по обновлению центрального бульвара, на который будет затрачено 100 миллионов рублей. Таким образом, облик Закаменска изменится до неузнаваемости.В прошлом году проект благоустройства пешеходной зоны между улицами Ленина и Крупской в Закаменске победил во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. На его реализацию городу было выделено 70 миллионов рублей. По проекту пространство разделят на три зоны: вольфрамовая, деревянная и рябиновая. Работы на объекте стартовали в июне этого года. На сегодняшний день выполнен демонтаж старого оборудования. На строительной площадке задействовано 10 рабочих и три единицы техники. В дальнейшем ресурсы будут увеличены. До конца этого года территория должна принять завершённый вид.- Архитекторы при разработке проекта сохранили историю нашего города. Одну из зон решили сделать вольфрамовой, потому что город связан с добычей вольфрама. В этой зоне будет установлен арт-объект в форме кристалла. В деревянной зоне будет построен амфитеатр и также здесь разместят малые архитектурные формы из дерева – это лавочки, детские игровые зоны. А в рябиновой зоне будет проведено озеленение и высажены саженцы рябины, - рассказал глава города Закаменск Михаил Цыренов.Кроме этого, в ближайшее время в Закаменске стартуют работы по благоустройству центрального бульвара по улице Ленина. Проект также одержал победу на всероссийском конкурсе. На реализацию идеи выделено 100 миллионов рублей.- Общественное пространство разделят на четыре зоны. Первая – пешеходный бульвар, который разместит в себе зону отдыха и парковку. Вторая и третья зоны подразумевают обустройство площади рядом с домом культуры и администрацией. Там будут расположены малые архитектурные формы. И самая многофункциональная зона – четвёртая. Она вместит в себя сквер рядом с детской поликлиникой и игровую площадку. По желанию жителей основной упор в этой зоне будет сделан на освещение и озеленение, - отметила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.А в 2021 году в городе была благоустроена улица Титова. Все эти проекты будут синхронизированы между собой, то есть выполнены в едином стиле. Благодаря масштабному преображению город Закаменск изменится до неузнаваемости.