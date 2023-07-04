На севере Бурятии ремонт региональной дороги могут завершить в этом году

Общество, Фото: администрация Курумканского района

Она располагается между улусами Улюн, Улюкчикан и Ярикта



Ремонт региональной дороги между улусами Улюн, Улюкчикан и Ярикта в Баргузинском районе Бурятии подрядчик планирует завершить в этом году. По контракту сдача участка намечена на конец 2024 года.



Между тем, в ходе рабочего визита на объект зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова, подрядчик заявил о своих намерениях завершить работы уже в 2023-м. На сегодняшний день на ремонтируемом участке с 347 по 360 км дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян устроены кюветы, заканчиваются работы по устройству земполотна и водопропускных труб.



Протяжённость участка – 13 км. Там, где дорога проходит через улусы Улюн, Улюкчикан и Ярикта для удобства и безопасности жителей дорожники устроят тротуары, пешеходные переходы, остановочные пункты с автопавильонами. На опасных участках дороги установят барьерное и пешеходное ограждение. Дорогу полностью заасфальтируют.



- С марта мы перебазировали всю материально-техническую базу: асфальтобетонный завод, дробильно-сортировочный комплекс. В июле начнём производство сырья и будем стараться закончить всю дорогу в этом году. По контракту у нас сдача объекта идёт в конце 2024 года, - рассказал Булат Баиров, директор подрядной организации.



- Пока всё в графике, работы ведутся достаточно эффективно и проблем нет. Будет возможность, по просьбе подрядчика, постараемся сократить сроки, для этого рассмотрим варианты перераспределения финансирования, так как оно было рассчитано на 2 года. В целом планируем закончить здесь и приступить к ремонту других участков. Так как дальше интенсивность транспортного движения снижается, мы рассматриваем такой вариант, что в населённых пунктах уложить асфальт, чтобы «уйти» от пыли, а между населёнными пунктами выполнить дорогу в переходном типе покрытия, - отметил Евгений Луковников.



В результате на участке с 347 по 360 км дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян отремонтируют 6 мостов и 26 водопропускных труб. Вместо гравийной дороги появится асфальтобетонная, сообщает администрация Курумканского района.

