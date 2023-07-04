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В Бурятии автомобили с трудом проезжают по дороге из огромных луж

В Бурятии автомобили с трудом проезжают по дороге из огромных луж
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
«Там настоящее болото», - говорят сельчане

Жители села Харитоново Тарбагатайского района Бурятии жалуются на грунтовую дорогу, которая превратилась в бассейн. Проблему озвучили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

По словам сельчан, по дороге от Барыкино до Харитоново ходит грейдер. Недавно он засыпал там глубокие канавы, за эту работу местные жители поблагодарили отдельно. Но с недавнего времени дорога вновь испортилась.

- Наша дорога превратилась в котлован для сбора воды. За многие годы постепенно всю дресву с дороги соскоблили до глины и песка, и столкали её на обочины дороги. И теперь вся дорога стала ямой, а по краям нагреблись огромные валуны. И теперь во время дождя в низины сбегает вся вода и получаются огромные лужи. Надо же было напротив луж убрать землю с обочин, чтоб вода могла сбегать с дороги, - сетуют сельчане.

Для подкрепления своих слов люди приложили снимок одной такой огромной лужи. По их словам, легковые автомобили здесь не проходят. После дождя «там настоящее болото», описывают сельчане. И таких луж на дороге несколько.

- Очень просим дорожную службу принять меры и привести дорогу в порядок, - просят местные жители.

Руководитель муниципального автономного учреждения «Дорожное эксплуатационное управление» Наталья Соболева накануне сообщила, что сегодня, 4 июля, сюда направят технику.

- Расчистим места скопления воды - спустим воду, чтобы ей было куда уходить, - цитируют в «Тарбагатай-инфо.24/7» Наталью Соболеву. 
дороги

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