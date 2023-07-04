В Улан-Удэ 10 июля вновь отключат горячую воду

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Горячей воды не будет полторы недели



Улан-Удэнская ТЭЦ-1 остановит теплофикационное оборудование с 10 по 19 июля. Это будет сделано для подготовки станции к предстоящему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе ТГК-14.



В связи с этим с 00:00 10 июля будет остановлено всё основное тепломеханическое оборудование, а горячую воду отключат потребителям Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов в зоне обслуживания ТЭЦ-1. Подача горячей воды от котельных осуществляется по индивидуальным графикам.



За десять дней на ТЭЦ-1 будет проведена полная ревизия и ремонт оборудования. Также во время остановки энергетики очистят от зольных отложений газоходы к дымовым трубам, градирню и систему орошения от иловых отложений.



Работы по подготовке ТЭЦ-1 планируется завершить до 24:00 19 июля, после чего дома будут постепенно подключаться к горячему водоснабжению.



