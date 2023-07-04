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В Улан-Удэ 10 июля вновь отключат горячую воду

В Улан-Удэ 10 июля вновь отключат горячую воду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Горячей воды не будет полторы недели

Улан-Удэнская ТЭЦ-1 остановит теплофикационное оборудование с 10 по 19 июля. Это будет сделано для подготовки станции к предстоящему отопительному сезону, сообщили в пресс-службе ТГК-14.

В связи с этим с 00:00 10 июля будет остановлено всё основное тепломеханическое оборудование, а горячую воду отключат потребителям Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов в зоне обслуживания ТЭЦ-1. Подача горячей воды от котельных осуществляется по индивидуальным графикам.

За десять дней на ТЭЦ-1 будет проведена полная ревизия и ремонт оборудования. Также во время остановки энергетики очистят от зольных отложений газоходы к дымовым трубам, градирню и систему орошения от иловых отложений.

Работы по подготовке ТЭЦ-1 планируется завершить до 24:00 19 июля, после чего дома будут постепенно подключаться к горячему водоснабжению.

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