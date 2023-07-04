В Кяхте побывала «Экспедиция юных дипломатов»

Общество, Фото: администрация МО «Кяхтинский район»

Участники ознакомились с городом после поездки в Монголию



2 июля в Кяхту прибыли члены «Экспедиции юных дипломатов в Монголию» - участники образовательного российского проекта «Дипломаты будущего». В состав экспедиции вошли 29 школьников в возрасте 13-17 лет из Москвы, Смоленска, Твери, Обнинска, Рязани, Ставрополя, из Республики Башкортостан, других регионов и городов России и 6 их наставников. Экспедицию возглавил заместитель председателя ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол Валерий Егошкин.



Участники экспедиции в течение 7 дней, с 26 июня по 2 июля, знакомились с Монголией, её традициями, посещали объекты культурного и исторического наследия, прошли по туристическим маршрутам.



Значительной частью программы экспедиции юных дипломатов стало изучение опыта дипломатической работы России в Монголии на примере посольства Российской Федерации в Монголии и представительства Россотрудничества. С участниками экспедиции встретился чрезвычайный и полномочный посол РФ в Монголии А.Н. Евсиков.



29 июня юные дипломаты из России и их наставники встретились с монгольскими выпускниками МГИМО и с монгольскими школьниками во время посещения международного детского лагеря «Найрамдал».



В познавательной части участники экспедиции совершили экскурсии в ставку Чингисхана, «Астропарк» и встретились с Героем Монголии и Советского Союза, лётчиком-космонавтом, президентом обществ дружбы «Монголия-Россия» Ж. Гуррагча, возложили цветы к памятнику маршала Г. К. Жукова, посетили Арьяабалын-хийд храм, медитационный центр тибето-буддийской традиции в национальном парке Горхи-Тэрэлж, совершили обзорную экскурсию в буддистский монастырь Гандантэгченлин, на мемориальный комплекс и панорамную площадку Зайсан.



В Кяхте участники «Экспедиции юных дипломатов в Монголию» совершили обзорную экскурсию по исторической части города, отдельно посетили памятник исследователям и первооткрывателям Центральной Азии (триумфальную арку), дом купца I гильдии А. М. Лушникова, возложили цветы к памятнику основателя города Кяхта, выдающегося российского дипломата, сподвижника Петра I Саввы Владиславича-Рагузинского. Об этом сообщает администрация МО «Кяхтинский район».



