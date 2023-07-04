Посетителей Прибайкальского нацпарка предупреждают о жабьих яслях

Общество, Фото: научный отдел ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Человеческое вмешательство может погубить краснокнижный вид



В мелких водоёмах Прибайкальского национального парка в Иркутской области: в Тажеранских степях, в бухте Ая, на острове Ольхон и в многочисленных заливчиках берегов Малого Моря – кипит бурная жизнь. Здесь подрастают головастики монгольской жабы. Этот вид занесён в Красную книгу области как находящийся под угрозой исчезновения.



Причиной гибели головастиков может стать засуха или человеческое вмешательство: автомобили способны расплескать небольшие водоёмы колёсами, оставив потомство реликтовой амфибии без естественной среды обитания. Позже, когда жабята подрастают и выходят на сушу, они рискуют быть просто раздавленными. Именно поэтому сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обращаются к посетителям национального парка с просьбой не съезжать с дорог официальных маршрутов, не ездить по лужам и в тёмное время суток: так можно погубить не только подрастающих головастиков и жабят, но и взрослых особей монгольской жабы.



Одно из крайне сложных мест выживания головастиков монгольской жабы — бухта Ая. Большой водоём в бухте давно пересох, на его месте остаются небольшие лужицы. Чаще всего в засушливое лето они тоже очень быстро пересыхают, головастики не успевают вырасти. Для развития в жабят им необходим месяц. В этом году дождливая погода помогает животным выживать.



- В очередной раз хочется напомнить отдыхающим на территории Прибайкальского национального парка о том, что даже неприметная лужа в степи или болотце у берега Байкала может оказаться местом выживания жабьих деток. Головастикам земноводных для развития необходимы мелководные прогреваемые водоёмы. Первое время маленькие жабята живут на увлажнённых лужайках рядом с родным водоёмом. Поэтому просим соблюдать правила осторожности вблизи таких водоёмов, чтобы маленькие жабьи детки не гибли под колёсами автотранспорта, — рассказывает Светлана Артемьева, научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - В Тажеранской степи в очередной раз многие мелководные озера пересохли, в местности Куркут водоём также не смог сохраниться. Однако есть и положительные примеры размножения монгольской жабы в текущем сезоне: это окрестности посёлка Сахюрта возле паромной переправы, на острове Ольхон на берегу одного известного озера. Всегда хорошие условия для потомства жабы в заболоченных частях устья реки Анги и пойме реки Кучулга, в устойчивых озёрах Тажеранской степи и в озёрах бухт Мандархан и Зуун-Хагун.



Монгольская жаба — реликт далеких геологических эпох, который сохранился и в наши дни. По Южному Предбайкалью проходит северная граница распространения монгольской жабы. В Иркутской области вид немногочисленен даже в оптимальных биотопах: суровые условия региона сдерживают рост численности. Питается жаба муравьями, жуками, бабочками, стрекозами, прямокрылыми, пауками и многоножками. Сеголетки поедают преимущественно клещей, тлей и трипсов. Головастики потребляют, главным образом, детрит и водоросли, реже животные корма. Вид занесён в Красную книгу Иркутской области, как вид, находящийся под угрозой исчезновения (1 категория редкости). Все популяции располагаются на территории Прибайкальского национального парка. В домашних условиях быстро гибнет.



