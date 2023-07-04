Объявлены итоги лаборатории молодых хореографов
В Бурятии подведены итоги лаборатории молодых хореографов «Сахали. Байкальские легенды». Из более чем пятнадцати заявок члены жюри выбрали четырёх финалистов: Алиса Шикина (Улан-Удэ), Вячеслав Пегарев (Москва), Антон Дорофеев (Санкт-Петербург) и Юлия Репицына (Челябинск).
Лаборатория приурочена к 95-летию народной артистки СССР Л.П. Сахьяновой и к столетию Республики Бурятия. Её итогом станет показ 25 и 26 августа на сцене оперного театра хореографических композиций четырёх финалистов.
Поставленные композиции будут отражать национальный и экологический аспекты байкальского региона («сахали» в переводе с бурятского — «чайка»). Успешные эскизы в будущем могут стать основной для постановки полноценных балетных спектаклей. Об этом сообщает Бурятский театр оперы и балета.
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В Улан-Удэ вновь покажут «Байкальские легенды»
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