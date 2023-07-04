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В Улан-Удэ вновь покажут «Байкальские легенды»

В Улан-Удэ вновь покажут «Байкальские легенды»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Объявлены итоги лаборатории молодых хореографов

В Бурятии подведены итоги лаборатории молодых хореографов «Сахали. Байкальские легенды». Из более чем пятнадцати заявок члены жюри выбрали четырёх финалистов: Алиса Шикина (Улан-Удэ), Вячеслав Пегарев (Москва), Антон Дорофеев (Санкт-Петербург) и Юлия Репицына (Челябинск).

Лаборатория приурочена к 95-летию народной артистки СССР Л.П. Сахьяновой и к столетию Республики Бурятия. Её итогом станет показ 25 и 26 августа на сцене оперного театра хореографических композиций четырёх финалистов.

Поставленные композиции будут отражать национальный и экологический аспекты байкальского региона («сахали» в переводе с бурятского — «чайка»). Успешные эскизы в будущем могут стать основной для постановки полноценных балетных спектаклей. Об этом сообщает Бурятский театр оперы и балета.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия балет хореография лаборатория театр

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